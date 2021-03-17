30歲鄭姓女子疑因感情創傷心情低落，16日晚間10時許，到投宿的環河南路酒店頂樓樓頂，作勢想要跳下輕生，工作人員發現後立刻報警，警消到場後經過1個多小時的勸說，並趁機將鄭女拉回，及時化解可能發生的悲劇。

北市警消晚間近10時接獲酒店員工報案，環河南路某酒店頂樓，有1女子站在上層外圍，作勢要跳下輕生，警消獲報後前往現場，除在1樓進行防護戒備外，也前往頂樓，隔約3公尺勸說鄭女別做傻事。

警消與鄭女攀談，希望能抒解她的鬱悶，鄭女表示她剛和另一半吵架，想到過去種種委屈，越想越覺得難過，今晚獨自到酒店投宿，打算散散心，但想到一些不開心的事情，才會搭電梯到頂樓。

雙方聊了快1個多小時，但鄭女始終站在外圍，不願向裡面安全區靠近，警消在安撫過程中悄悄靠近，最後才趁她不注意時，一把將她拉回，事後並將鄭女帶至派出所，除通知她的家人另通報自殺防治中心，再視狀況是否需要強制送醫。

(中時 )