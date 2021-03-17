等待半年，韓國男團「VERIVERY」再度出輯，新作《SERIES 'O' [ROUND 1：HALL]》數位上架後，打入全球10個地區的iTunes K-POP排行榜前10名，主打歌〈Get Away〉在YouTube上架兩週突破1500萬瀏覽人次。成員岡旻也形容新作品有如「狂野的派對」，強調「希望大家看到我們的演出就能有『OH MY GOD』的反應」。

「VERIVERY」日前接受美國富比士（Forbes）雜誌訪問時，表示因為先前《FACE it》系列帶來許多靈感，希望今後無論是音樂和舞台演出，都能讓大家看到他們多方面的表現，也被該雜誌選為2021年最受期待的K-POP藝人之一。他們還聊到出道以來參加過許多演出，去年覺得最可惜的事情，就是因為疫情爆發而無法直接與粉絲們面對面。

岡旻是團裡年紀最小的成員，今年滿19歲，被問到滿20歲之前有沒有什麼計畫，他說「還沒有什麼感覺，與其說計畫，不如說是心願，希望能到學校跟朋友聊天，這應該是很多人都想要的事情吧」。慜撰因身體狀況無法參加此次宣傳，雖然正努力調養中，但仍心繫成員與粉絲，會在活動前向隊友們關心狀況，更表示等他歸隊後，一定會「加倍奉還」給粉絲們，感謝大家的關心與支持。

「VERIVERY SERIES 'O' [ROUND 1：HALL]」視訊通話簽售會，招募時間將於18日截止，每購買一張專輯就可以獲得「台灣限定」小卡一張（共12款），購買者中將抽出30名參加「線上簽名會」、6名贈送獨家簽名拍立得，更多相關詳情請洽主辦單位RICHINING官方臉書。

(中時 )