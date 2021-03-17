開春暖心韓劇《如蝶翩翩》由宋江、朴仁煥主演，改編自2016年起連載，被網友們譽為「傳奇人生網路漫畫」的同名漫畫，劇情講述將一生奉獻給家庭、從沒嘗試過自己想做的事的70歲老人沈德出（朴仁煥 飾），與失去了家人、彷徨於夢想和現實間的23歲天才芭蕾青年李采祿（宋江 飾），相遇後一起挺過大風大浪，實踐成為芭蕾舞者夢想的故事。

劇組16日於首爾舉辦新戲記者會，高齡76歲的「國民爺爺」朴仁煥，戲裡戲外都相當勵志，坦言隨着年齡增長，學芭蕾似乎是不太可能，但看過原著漫畫後深受感動，狠心接演。透露自己為繫每週練2次芭蕾，真的很辛苦，而且芭蕾舞衣太貼身，讓他剛開始穿上很害羞，還好之後就慢慢習慣了。對他而言挑戰的意義更甚於演出職業舞者的身姿，希望能藉由此劇讓同齡觀眾感受到「你也辦得到」激勵人心的勇氣。

芭蕾舞的演出不僅對長者是一大挑戰，對26歲的宋江也並非易事，記者會上透露開拍前就很苦惱該如何演好芭蕾舞者，找了許多影片觀摩，還先學了6個月的芭蕾，自己不追求高難度的動作，而是更注重在肢體線條的呈現和視線的處理上，雖然過程很困難但也從中找到了樂趣，並且在練舞的過程中發現身體線條也產生了變化，對於這樣的成果覺得很棒。

宋江和相差50歲的朴仁煥，在劇中不僅是師生關係也是忘年之交，宋江對2人合作的默契給了滿分100分，並感謝大前輩的照顧，讓自己可以很自在地演出，朴仁煥提到初次看到宋江演戲時，認為對方的外表看起來不像青年，反而更像少年，剛開始只覺得是個「很帥的傢伙」，但是隨著合作的時間越長，發現宋江的演技越來越好，還不忘幽默說：「尤其他還是我的芭蕾舞老師，所以不能隨便演。」

「國民奶奶」羅文姬已和朴仁煥演過8次夫妻，2人再度「結縭」，羅文姬稿笑稱，很高興能參與這齣充滿善良之人的作品，就連導演都沒「在自己面前」發過脾氣。當被問到彼此的默契時，羅文姬笑虧老搭檔到處炫耀比她小4歲，因此只想聊宋江，並以「婆婆心」稱讚宋江單純且執著到底，希望他永保初心，維持自己獨特的個性。朴仁煥對此爆笑回：「我們之間沒什麼默契也無需多言，光看眼神就知道對方心意也不需要對話」，2位長者詼諧的發言，讓現場歡笑聲不斷。

而飾演朴仁煥孫女的洪承希，和宋江一起為故事增添了青澀感。當被問到與宋江合作的默契時，洪承熙表示：「因為在拍攝現場的同齡演員並不多，因此宋江總會讓自己有種舒適感」，大讚對方是能給心靈帶來舒適感的好同事。該劇22日起，每週一、二晚間10點在Netflix與韓國同日更新。

(中時 )