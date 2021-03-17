「你遇過餐飲服務業做過什麼事你感動在心？」一位女網友向麵店訂餐，直到取餐時才發現自己訂錯餐點，原本想吃炒麵卻點成湯麵。沒想到老闆娘得知後，竟馬上要廚房多做一份炒麵，還大方表示「請妳吃就好！」充滿人情味的作風瞬間暖炸眾人。

原PO在臉書「爆廢公社二館」上表示，近日到跟麵店訂餐，取餐時看到店家將麻辣麵做成湯麵，向老闆娘確認後，才發現是自己訂錯。不過，老闆娘得知原PO原本想點乾麵後，便大方表示，「安捏我再炒一個乾麵給妳啦！這個請妳吃就好！」

原PO本想掏錢，卻被熱情的老闆娘揮手阻止表示「沒關係！」老闆娘立刻轉身喊道，「麻辣鴨肉炒麵！不用收錢蛤！」。這令原PO感動直呼，「雖然是一份60$餐點，但是我吃到無限大的幸福！」

貼文一出，網友紛紛大讚熱情的老闆娘，「這種處理方式才能留住客人」、「花$60，這個廣告很值得，老闆娘很懂捏」、「這種老闆真的很過分，不用新臺幣下架真的是我們的不對」、「做生意的手段很高明！讚」。另外，網友指出，不僅老闆娘懂得生意，2人的態度更是關鍵，「客人的態度會影響店家的態度。」

(中時新聞網)