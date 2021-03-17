雖然《復仇者聯盟》已經結束，但各個角色的熱潮仍未退燒，OSIM今年就與美國隊長、鋼鐵人、蜘蛛人3大漫威英雄合體，推出了共4款造型的暖摩枕漫威限定款，雙向揉捏精準按壓酸痛點，加上溫熱功能紓緩緊繃肌肉，小巧且方便攜帶，更能替換成產品內附的車用轉接器，即日起享新品優惠價2980元，更在4月6日前陸續於指定百貨中打造展售會。

OSIM與美國隊長、鋼鐵人、蜘蛛人3大漫威英雄合體，推出了共4款造型的暖摩枕漫威限定款，新品優惠價2980元。（OSIM提供）

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