OSIM合體3大漫威英雄推出暖摩枕漫威限定款 03:292021/03/17 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然《復仇者聯盟》已經結束，但各個角色的熱潮仍未退燒，OSIM今年就與美國隊長、鋼鐵人、蜘蛛人3大漫威英雄合體，推出了共4款造型的暖摩枕漫威限定款，雙向揉捏精準按壓酸痛點，加上溫熱功能紓緩緊繃肌肉，小巧且方便攜帶，更能替換成產品內附的車用轉接器，即日起享新品優惠價2980元，更在4月6日前陸續於指定百貨中打造展售會。 OSIM與美國隊長、鋼鐵人、蜘蛛人3大漫威英雄合體，推出了共4款造型的暖摩枕漫威限定款，新品優惠價2980元。（OSIM提供） 冰淇淋加造型氣球 寒舍艾美搶攻兒童節住房 三星全品體驗館全台首店 落腳高雄 (中時 ) #OSIM #漫威英雄 #漫威 #限定款 #體3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》代理、自製雙箭並重 真好玩營運拚高峰 17:062021/03/16 財經 快時尚爭豔 H＆M、GU搶開台南2店 04:102021/03/16 產業．科技 涵碧樓迎春養生之旅 身心靈都暢快 09:232021/03/16 生活 不只澎湖 雄獅擴大國旅布局 插旗金門 11:572021/03/16 生活 麥當勞2021甜心卡3／17起限量開賣 買A送B優惠一整年 10:132021/03/16 生活 《電腦設備》廣達3大引擎 外資升評喊上百元 13:412021/03/16 財經 台灣小水力綠能產業聯盟 成立 04:102021/03/16 產業特刊 技嘉砸近4億 布局車用電子 04:102021/03/16 產業．科技 鴻海法說 30日線上登場 20:412021/03/16 財經 雄獅旅遊攻離島 攜手金廈海運合作推出「初日號」海上遊 13:002021/03/16 生活 迎接後疫情經濟 高市府解決五缺向企業招手加碼投資 16:402021/03/16 寶島 生活熱門新聞 早餐只喝咖啡會怎樣？營養師揭意外答案 - 生活 士林夜市爆倒店潮！北市這2夜市沒捷運生意卻超好 - 生活 取餐才發現叫錯 麵店老闆娘1舉動暖炸全場 - 生活 比士林夜市還慘 東區地下街空蕩蕩 市議員震驚了 - 生活 女友愛疊在身上睡 男崩潰PO怪姿勢圖：女生都這樣？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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