台灣疫苗相關進度嚴重落後，政府採購的疫苗價格與來源成謎，目前進來台灣的11.7萬劑AZ疫苗，卻有歐洲不少國家傳出施打後引起血栓問題等，因而包括泰國在內相繼宣布停打，對於記者提問停打疫苗的國家有哪些？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨(15日)卻嗆記者，「你們自己查就好啦！我為什麼要告訴你」，雖隔天道歉，但仍引起網友熱議。對於莊人祥反應如此之大，陳揮文認為，莊人祥應該是有統計，只是他不敢講。

陳揮文16日上《中天》節目「正常發揮」討論「王定宇事件」和「台灣疫苗問題」。對於AZ疫苗已10多國暫停施打，衛福部長陳時中卻堅持要繼續施打，陳揮文推測，「莊人祥應該是有統計，但是他不敢講」。

《中天新聞》政論節目「正常發揮」。(圖/中天新聞)

此外，陳揮文進一步表示，陳時中在立院宣稱，疫苗批號不一樣，那是欺騙外行人，因為全球各國AZ疫苗，都是原廠技轉標準化產製，能有什麼不一樣？到底誰是指揮官，然後台灣人要硬著頭皮去打？反觀，香港特首林鄭月娥捲起袖子都是帶頭施打，蔡英文總統、陳時中也不打，陳揮文認為，這真的是太好笑了。

對於我國洽談BNT疫苗失敗原因和「疫苗採購過程及購買價格」，陳揮文不諱言表示，陳時中每次被問此事，都拿保密協訂來塞媒體記者的嘴巴，他合理判斷，《美麗島電子報》董事長吳子嘉先前曾質疑「我們的BNT疫苗是否買貴，疑有人從中要拿sales commission」是有原因的，陳揮文質疑，我國採購BNT疫苗從30變45美金，但台灣明明一開始可以便宜買林全談到代理權的疫苗，卻硬是被抽掉，搞到台灣現在只有AZ可以用，這筆錢誰要負責？

陳揮文還說，現在也還有很多人不敢打AZ疫苗，他跟很多人一樣，寧願等Moderna的505萬劑疫苗，或後續談的BNT疫苗，不會打現在就可以打的AZ疫苗。陳揮文強調，這件事一定要有人負責，至於是誰？陳揮文直言，不會是檯面上的陳時中，而是另有其人。

(中時新聞網)