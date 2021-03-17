韓劇《愛的救援》由南宮珉與朴恩斌主演，該劇在多年前就已獲得MBC劇本獎，但由於題材是以棒球隊生活為主，製作成本被估計很難回收，所以擱置許久乏人問津，直到韓國SBS電視台有意拍攝，本來男主角也有其他人選，但後來被方婉拒後，慧眼獨具的南宮珉主動聯絡劇作家爭取演出，讓整齣戲如虎添翼般，受到每個年齡層的觀眾喜愛，南宮珉也終於在SBS演技獎上奪下人生首座「大賞」。

南宮珉正式出道前，只有拍攝一些廣告片，以及在電視劇中面演出一些不重要的小配角，不過偶然的機會與已故崔真實合拍汽車保險廣告。樂於提攜後進的崔真實當時看到了南宮珉非常努力認真工作，身邊卻沒有經紀人幫他打理工作，因此特別熱心介紹了自己的經紀人給南宮珉，甚至在2005年，還引薦他給《玫瑰人生》導演，讓他擔任稍微有吃重的角色，念舊的南宮珉每次被問到過去入行的種種問題時，都會特別感謝崔真實前輩的幫助，讓他正式開啟了演藝之路。

剛出道時，大多演斯文善良的角色，特別戴上眼鏡，氣質超像韓流始祖裴勇俊，因此有了「小裴勇俊」的封號，大家對他的印象只限定於長得很像裴勇俊的「小裴」而已，甚至還叫不太出他的名字，很有自己想法的南宮珉對此相當困擾，不想一直活在「大裴」裴勇俊的影子下，直到他摘掉眼鏡，勇於接演各種角色後讓他奮力一搏，一步一腳印展開屬於自己艱苦的演藝人生。

真正開始挑大樑是《失業羅曼史》與《只為想你》，當時第擔任一男主角的他，已經36歲了，算是大器晚成。不過他並沒有因此而自滿，只接演男主角，有不錯的各種正反派角色，他都願意不計戲份地演出，累積了不少演出經驗，讓他今天終於闖了一片天，獲得所有人的肯定與讚賞，精湛演技也讓他幾乎成為「收視保證」。而他的演藝奮鬥史和主演《愛的救援》可說是不謀而合，該劇24日起，每週一至週五晚上8點在衛視中文台播出。

(中時 )