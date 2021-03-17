Rain和當年拉拔自己的朴軫永一樣，積極提攜後輩。（Harper's BAZAAR提供）

38歲「韓流天王」Rain（鄭智薰），2017年甜娶金泰希，婚後育有2女，近期重回舞台的動作頻頻，睽違4年推出迷你專輯《PIECES by RAIN》，勤上各大綜藝節目宣傳，出道18年，依舊寶刀未老，展現充滿俐落勁道的現場表演功力，近日也成為「Harper’s BAZAAR MAN」3月號封面人物，家庭事業兩得意的他，在受訪時開心表示：「到目前為止，人生最閃耀的瞬間應該就是現在了！」

被問起最低潮的瞬間，Rain表示：「雖不願多做回想，但一定要選的話，應該是20年前母親過世時。」當時無依的他，還窮到沒錢辦葬禮，幸好遇到朴軫永（經紀公司JYP社長）看中他的潛力，不遺餘力打造和提攜，將他推往國際舞台。兩人亦師亦友的好情誼，也伴隨著Rain的人氣持續上升。「一直認為要不是朴軫永先生和JYP的話，我可能沒辦法出道。他的表現一直都很模範，總會告訴我一些令人敬佩的信念」，隔了10年，2人再次合作〈Switch to Me〉，在MV中2人為博取女主角青睞，使出渾身解數唱跳俱佳，「一起共事的過程很幸福，托軫永哥的福也在音樂節目上拿到第一名」。

有了幸福的家庭和興旺的事業，Rain的下一步，就是和當年拉拔自己的朴軫永一樣提攜後輩。去年他擔任男團選秀《I-land》製作人與導師，旗下經紀公司也推出新男團Ciipher，既是前輩又是老闆，Rain對接班人的建言，依舊不改勵志正向語氣，「希望他們不會對這工作感到厭倦，能總是盡全力的話就好」。總是用盡全力，會不會也有疲累之時？Rain認為自己一直是幸福的，不論是站上台的瞬間，或是準備表演時，或是私底下沒有攝影機時，也會為幸福過生活而努力。

(中時 )