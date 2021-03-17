鄧雨晨外型甜美。（粘耿豪攝）

鄧雨晨外型甜美。（粘耿豪攝）

鄧雨晨外型可塑性高。（粘耿豪攝）

明星導演鄧安寧的22歲女兒鄧雨晨，18歲開始接觸演藝工作，也多次在爸爸執導的作品中客串演出，她坦言有個導演爸爸，對她進演藝圈是助力但也是壓力，一開始覺得自己滿幸運，但過程中卻開始感受到挫折、有了超級大的壓力！她坦言小時候並沒有想要走演藝圈，所以一開始沒有做好心理建設和準備，甚至以前拍戲時還會有一些讓現在的自己看起來很糟糕的不成熟、傲嬌行為：「例如，我以前很愛遲到！」

鄧雨晨說，她從小被爸媽保護得很好，有如活在童話世界城堡裡的小公主，小時候從不曾在外打工，過得不食人間煙火，一路以來想做什麼都很容易達成，爸媽也總是支持她的決定，她還自以為懂很多，「連以前拍戲常遲到，都不會有人罵我。後來長大了，才知道這真的很糟糕！」快速長大的關鍵，是2019年她休學去美國遊學，正式接觸戲劇表演訓練，這趟旅程，雖然讓她痛失演出夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的絕佳機會，卻也成了她人生最重要的一段旅程。

「去美國這一趟，其實並沒有真的發生什麼事，但我多了很多一個人的時間；我的童年很孤單，也一直怕孤單，爸媽為了補償我，甚至讓我被保母帶到小學四年級，以前的我，從來沒有這麼多機會是自己一個人的狀態，那段時間，我被環境逼著面對自己、時常一個人思考人生，然後開始發現並且正視自己的問題」。原本讀大傳系的她，在美國接觸正式表演訓練後，發現演戲真的很好玩，決定好好走這條路，於是回台後報考甄試台藝大戲劇系，為了能兼顧演藝工作，她特別選擇夜間部就讀，在工作與學業的空檔則到餐酒館打工，減輕爸媽經濟負擔。

直到想認真投入演藝工作，鄧雨晨才發現演藝圈根本有一堆星二代，自己跟別人比其實沒什麼優勢，「明星有這麼多，大家都有小孩，我根本就跟一般路人一樣而已，憑什麼可以馬上坐到我要的位置？根本沒這回事！我以前真的太自以為是了」，尤其看到很多星二代都有很棒的成就，更讓她提醒自己一定也要加把勁。在眾多星二代中，她最佩服吳宗憲的女兒Sandy，「她就是一個青出於藍的星二代，看她的主持表現就知道她真的很厲害很有料，就算完全不靠天王爸爸，也一定可以闖出一番事業！」

她後來也受夠闖蕩演藝圈好像只能「靠爸」，於是去年暑假自己報名參加偶像劇教母柴智屏旗下公司群星瑞智的選秀活動，到最後一關才被刷掉，也因為那次選秀，被現在經紀人看見，她坦言選擇這位經紀人合作的最重要原因是：「她一開始根本不知道我爸是誰！」這讓她找到了自信與自我價值。

雖然曾多次演出爸爸的作品，不過鄧雨晨表示，爸爸在工作上只把她當成一般演員，從來不會特別關照，父女經常一起看電影但私下也不太會討論表演，「當我認真問我演戲表現如何時，他只會回還不錯、很自然」。她說，爸爸似乎真的覺得她的演技還可以，「但他卻一直在挑我的長相，說我牙齒黃黃、嫌我暴牙、眼袋太重，他甚至還去買了牙齒美白課程叫我去做！」有次爸爸還拍了邵雨薇的照片傳給她，誇邵長相看起來就是「清純可愛無辜的鄰家女孩」，「我心想，我長相就是你生的啊，還不是遺傳你嗎？」

外型甜美的她，被問感情狀態時默認有交往對象，但現階段只想把重心放在演藝工作及學業上，「我是獨生女，爸爸也有年紀了，我很擔心他的身體狀況，所以很緊張，很希望趕快提升自己的能力、趕快成長，幫忙減輕家裡負擔，甚至撐起這個家！」

(中時 )