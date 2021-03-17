俄羅斯外海遭規模6.9強震襲擊 04:082021/03/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯附近的Ust'-Kamchatsk Staryy遭到規模6.9強烈地震襲擊。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，俄羅斯附近的Ust'-Kamchatsk Staryy遭到規模6.9強烈地震襲擊。 美國地質調查所說，震源深度57公里。（譯者：陳政一）1100317 漏油停不住 美「艾森豪號」航艦打擊群戰力下滑 《國際經濟》拜登1.9兆美元激勵方案 將激發3600億美元進口需求 (中央社) #美國 #地質 #調查 #規模 #俄羅斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國務卿防長拜會日相 確認美日同盟重要性增高 03:482021/03/17 國際 拜登紓困案過關 高盛預期今年美國經濟成長7％ 22:012021/03/16 財經 波士頓馬拉松開放2萬人參賽 規模略縮減 15:232021/03/16 體育 奧運棒球資格賽 佛州、台中進行 21:322021/03/16 體育 《商情》需求強於預期 期銅漲0.4％ 09:432021/03/16 財經 蘋果攻Apple Car 花旗點名11大廠受惠 04:102021/03/16 財經要聞 《百貨股》反觀陸韓業者 富邦媒董座為股價喊屈 15:572021/03/16 財經 鄭文燦：大潭藻礁提列「野保區」或「地質公園」 20:512021/03/16 政治 美國基建計畫拉動經濟 高盛曝驚人大手筆 22:252021/03/16 財經 負債達7億美元 Telegram擴張代價高 21:142021/03/16 財經 中國自製晶片熱潮未減 字節跳動將進軍半導體業 16:312021/03/16 兩岸 國際熱門新聞 凱特好受傷 梅根硬扮弱者曝她難聽綽號 - 國際 智庫：美國主導全球軍火出口 大陸慘輸逾6倍 - 國際 「利用再利用」：真正的核廢料處理 - 國際 日本首見變種新冠病毒死亡病例 法發現新變種病毒 - 國際 大陸緊急批准第5種新冠疫苗 烏茲別克將率先使用 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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