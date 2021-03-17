美國地質調查所（USGS）表示，俄羅斯附近的Ust'-Kamchatsk Staryy遭到規模6.9強烈地震襲擊。

美國地質調查所說，震源深度57公里。（譯者：陳政一）1100317

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(中央社)

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