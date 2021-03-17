宜蘭外海芮氏規模4.1地震 最大震度3級 04:532021/03/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天凌晨4時13分發生芮氏規模4.1地震，地震深度22.9公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨4時13分發生芮氏規模4.1地震，地震深度22.9公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方41.2公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳政一）1100317 宜蘭南澳鄉發生規模3.4地震 最大震度3級 配合非核家園 全台將建25座儲槽 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #大震 #規模 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清明連假前2周休 高公局祭國5管制 17:382021/03/15 生活 人行3月續做1000億元MLF 對沖到期規模 13:462021/03/15 財經 中市漏水率16.8％盧秀燕籲水公司檢討 台中增設核電機組堅決反對 10:402021/03/16 政治 3週狂震4萬次火山恐噴發 冰島人無畏但想睡好覺 15:022021/03/16 國際 能源基金績效大翻身 後續投資停看聽 23:192021/03/16 財經 續住台北星級飯店僅千元 「3連假計劃」優惠每晚1200元起 17:352021/03/16 生活 Audi e-tron GT 飆上德國無速限高速公路：四大頂規電動跑車你愛誰？ 15:522021/03/15 汽車情報-汽車新聞 歐系缺席 台北車展爆退展潮 04:102021/03/16 產業．科技 新北前瞻停車場4座完工啟用 12座發包完成或施工中 22:382021/03/16 寶島 人氣作家Peter Su攜手頂級保養SABON 首度聯名明星3部曲 20:012021/03/16 生活 日本中部4.8地震 東京建築物猛烈搖晃 05:232021/03/16 國際 生活熱門新聞 早餐只喝咖啡會怎樣？營養師揭意外答案 - 生活 士林夜市爆倒店潮！北市這2夜市沒捷運生意卻超好 - 生活 取餐才發現叫錯 麵店老闆娘1舉動暖炸全場 - 生活 比士林夜市還慘 東區地下街空蕩蕩 市議員震驚了 - 生活 女友愛疊在身上睡 男崩潰PO怪姿勢圖：女生都這樣？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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