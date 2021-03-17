根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨4時13分發生芮氏規模4.1地震，地震深度22.9公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方41.2公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳政一）1100317

宜蘭南澳鄉發生規模3.4地震 最大震度3級
配合非核家園 全台將建25座儲槽

(中央社)

#地震 #宜蘭縣 #大震 #規模 #公里