白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於25日下午舉行就職以來首場正式記者會。

拜登元月20日就職，打破前例，遲遲未舉行正式記者會，引發疑慮。

白宮表示，拜登經常在非正式場合回答記者問題。。（譯者：陳政一）1100317

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(中央社)

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