白宮：拜登25日舉行上任後首場正式記者會 06:332021/03/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（圖／美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）將於25日下午舉行就職以來首場正式記者會。 拜登元月20日就職，打破前例，遲遲未舉行正式記者會，引發疑慮。 白宮表示，拜登經常在非正式場合回答記者問題。。（譯者：陳政一）1100317 美中高層會晤 前亞太助卿羅素：試探而非談判 三星首家全品體驗館選址高雄 手機與家電一次完整體驗 (中央社) #拜登 #記者會 #白宮 #就職 #首場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應拜登倡議 中西部台美商業論壇23日登場 11:102021/03/16 國際 美股收紅台股開盤小漲4.6點 台積電跌1元 09:062021/03/16 財經 《國際經濟》拜登1.9兆美元激勵方案 將激發3600億美元進口需求 17:392021/03/16 財經 三星全品體驗館全台首店 落腳高雄 12:482021/03/16 財經 新北啟動首場校園徵才 淡江大學3300個職缺明登場 12:452021/03/16 生活 穆斯克瞄準能源 元晶領軍太陽能族群發熱 04:102021/03/16 證券．權證 《國際經濟》證實加稅計畫 薩琪：年所得不到40萬美元者無影響 11:082021/03/16 財經 美艦進台海南海近兩年大增 拜登會否延續受關注 12:102021/03/16 國際 部分石油股漲過頭 美銀分析師曝最佳首選 15:402021/03/16 財經 新北環保局水質感測器 逮獲畜牧場排汙水 22:372021/03/16 生活 花蓮縣爭取年辦百場競技 週週都有運動賽事 15:302021/03/16 寶島 國際熱門新聞 凱特好受傷 梅根硬扮弱者曝她難聽綽號 - 國際 智庫：美國主導全球軍火出口 大陸慘輸逾6倍 - 國際 「利用再利用」：真正的核廢料處理 - 國際 日本首見變種新冠病毒死亡病例 法發現新變種病毒 - 國際 大陸緊急批准第5種新冠疫苗 烏茲別克將率先使用 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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