投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）為期兩天政策會議的結果同時，道瓊工業指數和標普指數今天收低，科技股那斯達克指數微漲作收。

聯準會今天起舉行為期兩天的決策會議，成為投資人關心的焦點，他們將觀察聯準會對公債殖利率攀升的反應，殖利率攀升引發市場不安。

道瓊工業指數下挫127.51點或0.39%，以32825.95點作收。

標普指數小跌6.23點或0.16%，收3962.71點。

科技股那斯達克指數微漲11.86點或0.09%，收13471.57點。

(中央社)