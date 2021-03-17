投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）為期兩天政策會議的結果同時，道瓊工業指數和標普指數今天收低，科技股那斯達克指數微漲作收。
聯準會今天起舉行為期兩天的決策會議，成為投資人關心的焦點，他們將觀察聯準會對公債殖利率攀升的反應，殖利率攀升引發市場不安。
道瓊工業指數下挫127.51點或0.39%，以32825.95點作收。
標普指數小跌6.23點或0.16%，收3962.71點。
科技股那斯達克指數微漲11.86點或0.09%，收13471.57點。
(中央社)
投資人等待美國聯邦準備理事會（Fed）為期兩天政策會議的結果同時，道瓊工業指數和標普指數今天收低，科技股那斯達克指數微漲作收。
聯準會今天起舉行為期兩天的決策會議，成為投資人關心的焦點，他們將觀察聯準會對公債殖利率攀升的反應，殖利率攀升引發市場不安。
道瓊工業指數下挫127.51點或0.39%，以32825.95點作收。
標普指數小跌6.23點或0.16%，收3962.71點。
科技股那斯達克指數微漲11.86點或0.09%，收13471.57點。
(中央社)
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