台股類股輪動加快，道瓊履創新高、半導體類股卻走弱，該怎麼注意？上周專欄分享了有關美國公債殖利率影響美股市場的話題，其實阿水的看法反而比較中立。因為癥結還是兩個：

一、市場擔心快速經濟反彈，恐有通膨疑慮，帶來升息反應，造成企業成本增加。二、以往美國中長期公債殖利率高，這兩點都是股票市場可能崩盤前的警訊。

但隨著新發行公債標售情況優於預期，美國的CPI指數（物價指數、通常用來評估通膨增加的速度）也比預期來得更低一些。市場疑慮應可降低些，一旦美國公債利率降低，警訊自然就不見了。

阿水分享另一層面的看法，今年這些疑慮出現時，市場的反應其實比去年疫情時來得更大更快，此外，費城半導體指數仍不算從下跌中止穩，這樣反而讓投資人有一種利多出盡或利多不漲的看法出現。

台股近期短線上沒有太多壞消息，除了和美股連動低，德國、法國、英國等歐洲三大指數的表現，也都不俗。不過相比而言，台股還是缺乏往上的動能，短線上大型權值股如台積電（2330）還是持續外資丟、散戶撿，外資尚未站回買超方。截至三月十四日，台積電的零股持有人數，已到五十二萬人、持有一張至五張的人數，達三十四．二萬人，相加已有八十六．二萬人。（資料來源：台灣集中保管結算所）

當大部分投資人都覺得台積電後市可期的時候，外資卻站在賣超方，短線上，基本面雖不用太過擔心，但籌碼面與消息面同樣要小心，這樣的籌碼組成，很容易因為一些突發性的新聞引發恐慌。投資人持有上還是要注意成本，不要習慣性追高。

上周三大法人在上市類股中，一共買超八十三．五三億元，外資買超十九．三一億元，自營賣超三億元，投信在上市類股則買超了六十七．二二億元。附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

目前台股最強勢的法人買方為投信，短線上多注意投信占交易量較大、且已連續兩到三天買超的個股，因為投信的買超動作連續五天以上，若賣壓不大，股價短線上容易出現作帳行情，同時也要小心避免追高已經連續買超一定程度的個股，因為投信除了有單一持股上限的限制（基金對單一個股持股不得超過其淨值一○%）外，連續買超之後也可能接續著連續賣超轉為實質獲利，投資人若一不慎容易追高短套囉。

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(中時新聞網)