大台北的老宅都更案遍地開花，老舊商辦大樓更是大吹改建風，包括台塑、新光及富邦等集團的「起家厝」，都會陸續打掉重建。本刊調查，靠著都更案或新建大樓，2026年以前，台北市的新增辦公面積將高達逾20萬坪，相當於4棟台北101的辦公面積，開發價值上看5000億元，同時約有5萬名上班族勢必「換巢」遷徙打拚。其中重頭戲正是台塑集團的5000名員工，今年底得從敦化北路的台塑大樓搬至內湖新總部；占地逾6000坪的台塑起家厝，堪稱是全台最大的自辦都更案。

在總裁王文淵一聲令下，台塑集團位於台北市松山區敦化北路的「起家厝總部」台塑大樓，計劃2021年底進行大搬遷，屆時約5000名員工將搬至內湖區南京東路六段的「台北企業總部園區」（T.CBD）。

緊接著，占地6380坪的原台塑大樓，預計2023年中拆除後，興建2棟商辦和1棟住宅，執行堪稱全台最大的自辦都更案，業界推估潛在開發價值高達700億元至1000億元。同時，位於敦化北路上的全球人壽總部、玉山金控總部與中國人壽總部，也都將進行大樓新建，「未來松山機場周邊的商業活動精采可期。」瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛說。

台塑集團最快將於今年底、明年初進行總部搬遷，約有5000名辦公人員將改到內湖新總部大樓上班。圖為內湖區上班人潮。（圖／王永泰攝）

不只，台塑總部、全球人壽總部、玉山金控總部，敦化北路上國泰世華敦北分行都更後將由日本三井承租推出飯店，王朝酒店及微風南京百貨未來也有都更計畫；敦北過南京東路，還有已完成都更的台北金融中心，華塑大樓、國際大樓也已分別改建成住商混和大樓「華固敦品」及純住豪宅「華固名鑄」，及去年底才獲得北市核准危老重建的蘇黎世產險大樓同樣改建在即，敦化北路沿線近年就有多達10個大樓都更及地上權案陸續進行。

黃舒衛分析，擁有千億開發價值的台塑都更案，是敦化北路邁向A辦聚落的最後一哩路，加上「台北華爾街」南京東、西路的辦公大樓同步翻新，「南京東路與敦化北路串起的十字辦公軸帶，將是台北A辦新聚落。」(續)

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，未來以南京敦北為中心的十字軸線，將成為商辦新聚落中心，其中松山機場周邊的街廓面貌改變最大。（圖／馬景平攝）

A辦是啥咪

一般而言，辦公大樓物件分為A、B、C等層級。其中最頂級的A級辦公大樓簡稱「A辦」，需符合位處辦公商圈、全棟商業使用、產權集中、物業管理條件良好、屋齡新、單層面積300坪以上及單坪租金2,500元以上等條件。

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(中時新聞網)