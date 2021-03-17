台灣史上最大規模的企業總部搬遷計畫即將登場！位在敦化北路的台塑大樓即將於今年底、明年初搬至內湖新總部，屋齡40年的台塑大樓，見證台北發展歷史。

敦化北路原是日據時期「台北飛行場」（今松山機場）南邊的一條寬闊林蔭大道，一直是老台北人心中的「迎賓大道」。至今，外國貴賓使節從機場國門現身訪台，仍必經敦化北路轉仁愛路至總統府，而台塑集團40多年前在敦化北路興建總部大樓，完全是無心插柳。

敦化北路延續日治時期的道路規劃，擁有機場國門和林蔭大道雙優勢，過往外國貴賓使節來訪，必行經敦化北路轉仁愛路至總統府，各大企業總部與商辦都更後，將成為台北A辦新聚落。（圖／翻攝自Google地圖）

台塑集團已逝創辦人「台灣經營之神」王永慶，原將企業總部設在南京東路及新生北路口。1963年，松山機場第一航廈蓋好後，王永慶和好友應昌期（國際知名圍棋高手、華夏塑膠公司創辦人）計劃興建飯店，於是買下台塑大樓現址。

敦化北路延續日治時期的道路規劃，擁有機場國門和林蔭大道雙優勢，過往外國貴賓使節來訪，必行經敦化北路轉仁愛路至總統府，各大企業總部與商辦都更後，將成為台北A辦新聚落。（圖／本刊繪圖組）

豈料，這對麻吉選用建材時卻意見不合。應昌期想採用國外高檔建材，王永慶認為台灣建材也很好，無需浪費，應昌期因此撤資，王永慶只好放棄飯店生意。後來台塑集團的事業版圖愈來愈大，為了彌補辦公空間的不足，1980年興建目前的總部大樓，還買下一旁的土地，蓋了長庚醫院。

走過40多個年頭，台塑集團總部大樓的辦公空間以使用率低、開放性差為由盼能都更，並開始尋覓新家。從2014年打算入手新北市林口區一塊土地自建總部，到評估台肥南港開發案、南港輪胎舊廠等，最後2018年拍板定案，以現金187億元，購入美孚建設的「T.CBD」3棟獨立商辦大樓作為新企業總部，台塑王家的實力震撼業界。(續)

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(中時新聞網)