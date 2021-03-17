台灣史上最大規模的企業總部搬遷計畫即將登場！台塑集團的5000名員工，最快將於今年底從敦化北路的台塑大樓搬至內湖新總部，位於北市內湖區南京東路六段的「台北企業總部園區」（T.CBD）。本刊記者日前實地走訪「T.CBD」，現場空蕩沒動靜，不見裝潢施工人員進場。不過，知情人士透露：「（台塑集團新總部）最近幾個月就會開始裝潢，最快今年底、明年初，（台塑集團）人員就會開始進駐。」

另外知情人士也表示，敦北的台塑大樓舊總部也將於2023年1月對承租客發搬遷通知，隨即2023年6、7月將進行拆除作業。

走過40多個年頭，台塑集團總部大樓的辦公空間以使用率低、開放性差為由盼能都更，於2018年以現金187億元，購入美孚建設的「T.CBD」3棟獨立商辦大樓。只是，台塑王家豪氣買房，都更卻遇上難題。據悉，儘管台塑集團總部大樓現址的地主多是自家人，但仍有「釘子戶」，例如王家第二代周俊雄（王永慶外甥）憂慮，搬離「起家厝」會壞了風水，這讓都更過程出現小波折。

長榮集團創辦人張榮發四子張國煒創辦的星宇航空辦公大樓，比鄰台塑新總部大樓。（圖／星宇提供）

除了台塑集團的自辦都更案，敦化北路沿線正在進行的都更案及地上權案多達10個。靠近松山機場的一大片軍方土地，長年閒置未曾開發，周邊人潮稀少，近年卻成為兵家必爭之地。

3年前，玉山金控買下冠德敦北總部（原軍方松齡新村眷改案），預計今年中交屋；去年6月，全球人壽則以97.8億元標得軍方「國泰營區」地上權，兩案預計共5000至6000個辦公人口進駐。附近的國泰世華敦北分行，都更後將由日本三井集團承租經營飯店。(續)

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(中時新聞網)