企業總部舊換新大搬風，北市上班族也跟著大風吹，其中又以敦化北路各大集團動態最具指標性。今年不僅台塑大樓總部搬遷，率領5000名員工進行大遷徙；鄰近松山機場的玉山金控總部即將完工，全球人壽則是剛標下土地正在規劃中，兩案預計將帶入5000至6000個辦公人口進駐。

沿著敦化北路往南，「台北學苑」舊址更已興建完工18樓高的中國人壽新總部大樓，未來也將是中華開發金控總部（中華開發金控為中國人壽持股過半的大股東）。2013年，中國人壽以近142億元，標下這塊基地廣達4052坪的70年地上權，原訂去年第四季進行喬遷。

中華開發金控大股東、辜家二少辜仲瑩的「完美性格」，對新總部的裝潢給了不少建議，原定去年第四季辦公室喬遷，預計今年第三季才進行。（圖／馬景平攝、報系資料庫）

「因為中華開發金控大股東、辜家二少辜仲瑩 『凡事盡求完美』，對總部的裝潢與游泳池等規劃給了不少建議；據說靠近敦化北路的一層樓將作為餐廳使用。預計今年第三季，中國人壽與中華開發金控的5000名員工就會進駐！」一名知情人士表示。

一位中華開發金控員工則說：「很期待搬入新大樓，一來接近敦北商圈，二來新總部是整棟透明的綠建築。」中華開發金控以每坪月租3300元到4000多元向中國人壽承租，創下松山區Ａ辦租金新高，成了此區「新樓王」。

2016年間，富邦集團掌門人蔡明忠（左）將富邦金控董座交棒胞弟蔡明興（右）後，集團總部大樓翻新及擴建速度明顯加快。

此外，同樣位於敦化北路、去年7月才被富邦人壽以268億買下的王朝大酒店，也傳出都更計畫，而一旁同屬富邦人壽的環亞百貨舊大樓（現為「微風南京」購物中心），如今老房客、台灣第一家IKEA於3月14日宣布將於4月底熄燈後，也預告都更腳步不遠了。這兩大建築為同一建照，全在富邦金董事長蔡明興操盤下進行。此外，富邦產險位在仁愛路的起家厝大樓，去年底獲准以危老案興建為豪辦大樓；由富邦人壽在信義區興建「富邦信義A25總部」，為54層高的商辦摩天大樓，明年即將落成。

穿過南京東路繼續往南，位在敦化北路最南端的華塑大樓與國際大樓，也已分別改建成住商混和大樓「華固敦品」及純住豪宅「華固名鑄」；蘇黎世產險大樓則在去年底獲核准危老重建，改建在即。「敦北沿線大型開發案，幾乎都與台塑集團同步在2026年以前完成，因此，台塑集團都更案代表著敦北金融街廓的翻身，是敦北邁向Ａ辦聚落的最後一哩路。」瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出。(續)

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)