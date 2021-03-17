大台北的老宅都更案遍地開花，老舊商辦大樓更是大吹改建風，除了敦化北路有不少大樓將都更或興建，台北市另一條即將翻身的黃金大道，則是向來有「台北華爾街」之稱的南京東路與南京西路，而大地主非新光集團莫屬。

在南京東、西路擁有6棟商辦的新光人壽，正緊鑼密鼓地規劃著「新光纖維大樓」、「新光南東大樓」及「新光產險大樓」的都更重建，暫時遷出的辦公人口約有千名。

本刊調查，新光纖維大樓已拿到台北市政府的危老都更獎勵容積，另外兩棟則規劃申請危老或都更重建。為了進入都更改建程序，今年1月間，新光人壽以92.88億元標下南京東路五段的中華開發金控總部大樓，作為暫時辦公室，目前正等著中華開發金控搬入新總部，之後新光集團員工便會進駐。

去年6月，新光吳家老大吳東進卸任金控董座一職，由二公主吳欣儒接任總經理，展開世代交替，多件不動產也進行汰舊換新。（圖／報系資料庫）

「新光集團打著如意算盤，是等3棟舊大樓完成都更，新光員工搬入後，屆時屋齡約40年的中華開發金控舊大樓（土地面積約755坪）再進行都更，開發價值更驚人！」業界人士指出，新光集團整盤重建大案，去年中已由新光金控前董事長吳東進交棒給二女兒吳欣儒（現任新光金總經理）。

位在南京西路近迪化街的新光纖維大樓，是新光集團創辦人吳火獅的起家厝。1945年，吳火獅和同鄉友人在此創辦「新光商行」，買賣布匹、茶、糖等，原址1982年改建大樓，成了新光集團的發跡地，如今屋齡已近40年。

南京東路二段的新光南東大樓，曾是新光人壽總部，屋齡近40年，也將進行都更。吳東進及許多新光集團關係企業皆在新光南東大樓設有辦公室，每年新光金控的股東會也在此舉行，因此都更進度同樣備受關注。(續)

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(中時新聞網)