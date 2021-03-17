老舊商辦大樓大吹改建風，除了敦化北路有不少大樓將都更或興建，帶動辦公人潮遷徙，台北市另一條黃金大道南京東路上也有不少企業因大樓都更或辦公室不敷使用而搬家。如新光人壽正緊鑼密鼓地規劃著南京東西路上的「新光纖維大樓」、「新光南東大樓」及「新光產險大樓」都更重建；位在南京東路與復興北路口的「元大大同大樓」（原為大同大樓），屋齡約35年，都更價值樣驚人，4年前，元大金控自大同集團購入大同大樓，預計今年第四季進行拆除作業，2025年10月完工，未來將成為元大證券事業總部大樓，並納入投行、證金等部門或子公司等。

此外，2018年間，元大金控以約82億元標下空軍官兵活動中心舊址的地上權，打算興建元大銀行總部。落成後，元大金控旗下證券、人壽、銀行等四大事業單位，將分別在敦化南路、復興北路、一江街、仁愛路的集團辦公大樓上班。

位在仁愛路的「空軍官兵活動中心」70年地上權案，2018年標售由元大集團以總價82.01億元拿下，未來將是元大銀行總部，目前正在興建中。（圖／報系資料庫）

位在仁愛路的「空軍官兵活動中心」70年地上權案，2018年標售由元大集團以總價82.01億元拿下，未來將是元大銀行總部，目前正在興建中。（圖／元大提供）

長達12年在南京東路租辦公室的國票金控，則是在2019年間以56.7億元購入中山區大直新商辦「亞太置地辦公大樓」的9個樓層，並將全棟改名為「國票金控大樓」，今年1月初已完成喬遷。

此外，泰安產險買下三商美邦人壽位於長春路與松江路口的「長春金融大樓」作為總部，3月初全面進駐。而位在南京東路五段、已熄燈的京華城，則仍在都更案送件中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出：「未來幾年，敦化南、北路沿線的辦公商圈，將陸續釋出至少9萬坪的辦公面積，擬興建或都更的商辦大樓共有9棟，地標型頂級A辦焦點將重返敦化南、北路，加上復甦中的南京東路辦公商圈，兩者將成為北市未來重要的十字辦公軸帶。」

目前業界認為敦化北路最有機會搖身變為大型A辦聚落，據時下每坪2200元至2500元的辦公室月租行情，未來極有機會調漲2至3成，來到每坪3500元以上，資產價值自然跟著水漲船高。難怪各大財團近年都將敦化北路視為兵家必爭之地。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，整體而言，2026年左右，北市精華地段新建大樓的樓地板面積，將新增逾20萬坪的辦公面積，開發價值上看5000億元；以每4坪空間安置一名員工的保守估計，就有5萬個工作崗位要大遷徙，「不僅影響商圈零售和餐飲需求，更帶動水電、裝潢、搬運與辦公家具等行業。」台北市金融街廓的面目一新，指日可待。(完)

A辦是啥咪

一般而言，辦公大樓物件分為A、B、C等層級。其中最頂級的A級辦公大樓簡稱「A辦」，需符合位處辦公商圈、全棟商業使用、產權集中、物業管理條件良好、屋齡新、單層面積300坪以上及單坪租金2,500元以上等條件。

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(中時新聞網)