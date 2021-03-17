本刊直擊3月9日晚上，瘦子貼心陪著攝影師女友Jennifer在萬芳醫院二樓婦產科候診，然而等著等著，半小時後，晚上8點左右瘦子似乎因有事先行返家，卻沒直接進家門，而是在愛車旁整理行李箱，看來是為了工作先做準備，直到9點才拉著整理好的行李箱回家。
獨自在醫院候診的Jennifer，則是滑著手機打發時間，不時拿起隨身的保溫壺補充水分；等了1小時的她，還用手撐臉稍事休息，模樣略顯無奈。直到9點14分，終於輪到Jennifer看診，20幾分鐘後走出診間。
不久，護理師將多張治療流程單和批價領藥收據交給Jennifer並詳細地說明，Jennifer也專注地聆聽。但Jennifer手上拿的多張單據，外頭可見到「優生」兩字，不禁讓人好奇莫非她與男友已有愛的結晶？還是為準備懷孕而調養身體？Jennifer到一樓櫃檯繳費後，便搭上計程車返回住處。
大方陪女友在萬芳醫院婦產科候診，讓人不禁聯想到曾表示自己「想生勝過結婚」的瘦子是否好事近了？如果真有好消息，他的廣大女粉絲恐怕要哭哭了。
對於被直擊陪女友去婦產科，瘦子的經紀公司本色回覆：「女生去做例行健康檢查（抹片檢查），瘦子剛好沒事就陪她去，沒有懷孕。」
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(中時新聞網)
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