瘦子和攝影師Jennifer交往多年，在圈中早已不是祕密。感情穩定的兩人，去年中秋節連袂出席朋友的烤肉趴，小春的前妻江靜（呆寶靜）帶著兒子「大王」到場，小朋友一直黏著瘦子，瘦子也和他相處得很愉快，看得出瘦子非常喜歡小孩。

Jennifer被酸民攻擊後，霸氣護愛的瘦子曾在IG分享和女友的牽手照，並用英文大讚對方是最好的朋友。（圖／翻攝自瘦子IG、duoduoyoung IG）

不過，當時Jennifer素顏的模樣曝光，就有網友狠酸，還表示「我哪點比不上她（Jennifer）？」事後瘦子在IG分享和女友的牽手背影照，並用英文寫下「MY LOVE, MY QUEEN, MY BEST FRIENND.」，大讚Jennifer是「最好的朋友」，呵護女友的態度十分明顯。此外，瘦子還曾在一篇提及「感情是看兩個人合不合得來，不是看顏值」的文章留言：「沒錯，心是醜的，行為也會是醜的。」之後更表態：「身為另一半，你就是要去支持她，不管在什麼樣的狀態下，所以我覺得就是做該做的吧。」屢屢用行動霸氣護愛。

單飛不解散的頑童MJ116，近日和師兄張震嶽擔任公益大使，並為合唱公益單曲〈慢飛〉。（圖／彭子桓攝）

回顧頑童MJ116於2017年推出的歌曲〈Spotlight〉，歌詞寫道：「她是瘦，還是肥，我都不在意。她的美只在我眼中，哎呀其他人不會懂，她是最美的風景，再美的美女，我都屏蔽當做空氣，看她吃冰，使我口水多吞了幾口，直視著她白色肩帶滑下，讓人融化，心目中蒙娜麗莎。」充分呈現瘦子對女友的態度。

去年瘦子為小春前妻江靜的新歌〈Won'tDeny〉擔任製作人，兩人更一同創作詞曲。（圖／本色音樂提供）

過去瘦子雖大方承認有女友，細節卻不多談，他表示：「她有她的人生，沒有人應該要配合我的人生，她沒必要承受這些關注，説真的就是不干大家的事。」並坦言自己是個很專情的人，不排斥先有後婚，「我覺得這是很自然的，不會覺得不好，身邊的人也沒有太介意，不覺得先有後婚是不好的。」但強調平日都有做好安全措施，但如果真的有了，一定會是「有計畫的先有後婚」。3月9日兩人夜奔婦產科，不知是否在準備迎接計畫中的小瘦子來臨。

2018年頑童以《幹大事BIG THING》專輯，拿下金曲獎「最佳演唱組合」。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)