瘦子和攝影師Jennifer交往多年,在圈中早已不是祕密。感情穩定的兩人,去年中秋節連袂出席朋友的烤肉趴,小春的前妻江靜(呆寶靜)帶著兒子「大王」到場,小朋友一直黏著瘦子,瘦子也和他相處得很愉快,看得出瘦子非常喜歡小孩。

Jennifer被酸民攻擊後,霸氣護愛的瘦子曾在IG分享和女友的牽手照,並用英文大讚對方是最好的朋友。(圖/翻攝自瘦子IG、duoduoyoung IG)

不過,當時Jennifer素顏的模樣曝光,就有網友狠酸,還表示「我哪點比不上她(Jennifer)?」事後瘦子在IG分享和女友的牽手背影照,並用英文寫下「MY LOVE, MY QUEEN, MY BEST FRIENND.」,大讚Jennifer是「最好的朋友」,呵護女友的態度十分明顯。此外,瘦子還曾在一篇提及「感情是看兩個人合不合得來,不是看顏值」的文章留言:「沒錯,心是醜的,行為也會是醜的。」之後更表態:「身為另一半,你就是要去支持她,不管在什麼樣的狀態下,所以我覺得就是做該做的吧。」屢屢用行動霸氣護愛。

單飛不解散的頑童MJ116,近日和師兄張震嶽擔任公益大使,並為合唱公益單曲〈慢飛〉。(圖/彭子桓攝)

回顧頑童MJ116於2017年推出的歌曲〈Spotlight〉,歌詞寫道:「她是瘦,還是肥,我都不在意。她的美只在我眼中,哎呀其他人不會懂,她是最美的風景,再美的美女,我都屏蔽當做空氣,看她吃冰,使我口水多吞了幾口,直視著她白色肩帶滑下,讓人融化,心目中蒙娜麗莎。」充分呈現瘦子對女友的態度。

去年瘦子為小春前妻江靜的新歌〈Won'tDeny〉擔任製作人,兩人更一同創作詞曲。(圖/本色音樂提供)

過去瘦子雖大方承認有女友,細節卻不多談,他表示:「她有她的人生,沒有人應該要配合我的人生,她沒必要承受這些關注,説真的就是不干大家的事。」並坦言自己是個很專情的人,不排斥先有後婚,「我覺得這是很自然的,不會覺得不好,身邊的人也沒有太介意,不覺得先有後婚是不好的。」但強調平日都有做好安全措施,但如果真的有了,一定會是「有計畫的先有後婚」。3月9日兩人夜奔婦產科,不知是否在準備迎接計畫中的小瘦子來臨。

2018年頑童以《幹大事BIG THING》專輯,拿下金曲獎「最佳演唱組合」。(圖/翻攝自網路)

(中時新聞網)