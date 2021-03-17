27歲的男子阿明（化名），去年1月在朋友介紹下至菲律賓馬尼拉一間大陸人開設的線上博奕公司工作，結果年底提出離職後，突然遭到2名陸籍同事將他禁錮在宿舍，施以各種酷刑凌虐，並將他工作所存的300多萬台幣搶走，還把凌虐過程拍成影片，向阿明在台灣的母親勒索，菲律賓警方接獲我國刑事局通報，出動警力將阿明救出，遍體鱗傷的阿明已在上個月返台，他以自身慘痛的教訓提醒欲赴國外打工的民眾「眼睛真的要睜大點」。

今年2月5日，一班從菲律賓飛抵台灣的班機降落在桃園機場，家住雲林的阿明在警政署駐菲律賓人員的陪同下，一跛一跛緩慢的從空橋走出，面對眼前熟悉的故鄉與空氣，阿明的情緒相當激動，因為他除了雙腿腳掌嚴重灼傷潰爛，身體多處也是遍體鱗傷，狼狽不堪，負責接機的刑事局幹員則將他送往台大醫院雲林虎尾分院治療。

博弈集團不允許阿明離職，遂對他施以鞭刑、水刑、拿菸頭燙他全身，甚至將他的腳掌淋酒精後再點火。（圖／讀者提供）

時間回到去年12月31日，菲律賓警方接獲我方刑事局通報指出，阿明在菲律賓遭人綁架，向台灣家屬勒贖四百萬台幣，菲國反綁架總隊（AKG）在鎖定歹徒位置後，隨即荷槍實彈前往攻堅，順利在距離馬尼拉僅30分鐘車程的「甲米地省」成功將阿明救出，並逮捕大陸籍嫌犯「阿龍」及「冷風」。

菲國警方原本以為這是起單純的綁架勒贖，但阿明在傷勢穩定後的筆錄卻讓菲國警方大吃一驚，原來博弈公司「索萊爾東方集團」以各種不甚人道方式管理員工，嚴格限制員工行動，就連阿明想辭職回台照顧罹癌的母親，也遭多翻拒絕，豈料最後竟被陸籍同事囚禁5日，毒打、放火燒腳、香菸燙身，讓他渾身傷，差點命喪異鄉。

台菲警方合作救出被囚禁的阿明，他當時經過多日凌虐已體無完膚、奄奄一息，警方趕緊將他送到當地醫院急救。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)