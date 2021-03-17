家住雲林的阿明（27歲）去年 1月在朋友介紹下，前往菲律賓馬尼拉一間由大陸籍男子「白皓」（約50歲）開設的線上博弈公司「索萊爾東方集團」（索萊爾）工作；索萊爾是菲律賓境內前5大的中國博弈公司之一，向來以管理嚴苛聞名，為防止員工偷溜，除了嚴格監控員工一舉一動，還會扣留護照，想離職的人需繳交高額離職費，否則只能繼續工作抵債，由於制度及管理極不人道，許多曾在此工作的人稱索萊爾為「東方監獄」。

博弈集團不允許阿明離職，遂派兩名男子將他軟禁，不但施以鞭刑、拿菸頭燙他全身，還將阿明的頭壓入水桶，逼問保險箱密碼。（圖／本刊繪圖組）

本刊調查，索萊爾表面上經營所謂的線上博弈，專門吸引大陸人線上賭博，但實際上卻對顧客遊說進行投資而藉機吸金，阿明因為腦筋靈活、被分配在人力資源部門，主要負責控管內部員工，每個月薪水加紅利約15萬元台幣，阿明平日也會販賣一些菸酒給同事賺點差價，收入頗豐。

但工作後不久，阿明發現索萊爾猶如「集中營」，不但沒有個人隱私，下班後也是統一管理，雖然住在公司提供的宿舍，但根本沒有自由，「員工的一舉一動都被公司監控，不論是在現實生活、網路世界，毫無隱私權可言，就算放了假，也沒人敢踏出宿舍一步，就連薪水也被嚴格禁止轉帳回台灣。」阿明無奈的說。

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(中時新聞網)