出生單親家庭的阿明（化名，27歲），高中便開始半工半讀，希望給與家人舒適的生活，去年他在朋友介紹下遠赴菲律賓馬尼的的索菲爾東方集團博弈公司工作，豈料公司種種荒謬的制度，壓的阿明喘不過氣，期間阿明奶奶去世、母親罹癌，大陸籍老闆白皓都百般阻止阿明返台，阿明只能偷偷會1萬3千元台幣給媽媽盡孝，卻遭公司2名陸籍同事阿龍、冷風軟禁毒打5天，菲律賓警方將阿明救出時，發現他雙腳燒傷潰爛，且渾身是傷，險些死亡。

面對公司如監獄般管理，阿明心想：「反正就是來賺錢，賺夠了就回台灣。」也就不以為意，但直到去年10月接到台灣家屬通知奶奶病逝，阿明欲向老闆白皓請假奔喪，沒想到卻被一口回絕，「你現在回台灣還要隔離14天，也送不到奶奶，乾脆等到農曆年再回去。」

阿明遭陸籍男子冷風、阿龍軟禁在套房內，還架著他、將阿明的頭壓入水底，逼問保險箱密碼。（圖／本刊繪圖組）

面對白皓的強硬態度，阿明只好含淚繼續在菲律賓工作；而此時，阿明的母親也被診斷出罹患子宮頸癌，為了盡孝心，阿明無視公司不得匯錢回台的規定，暗自轉帳1萬3千元台幣回台灣，並多次向白皓透露想辭職的想法，孰料，阿明的這個舉動卻觸怒白皓。

12月27日當天，休假的阿明在宿舍休息，突然一陣急促敲門聲，阿明開門發現是公司的兩名陸籍同事阿龍與冷風，阿明還未開口詢問何事時，兩人二話不說就衝進房內，將阿明雙手上銬，再徒手痛毆，不斷質問：「你哪裡來的這麼多錢？你是不是挪用公款？」阿明面對突如其來的攻擊，嚇得不知所措，連忙否認，卻換來更多拳頭。

「他們脫去了我的上衣，用電視線不斷抽打我上半身，打到身體皮開肉綻，我還可以感受到我的胸、背不斷流血，他們甚至用點著的香菸燒燙我全身，我哀求他們放過我，但他們根本不理我。」2名惡徒並威脅阿明交出他的私人保險箱密碼，但遭阿明拒絕，結果兩人竟在他的腳上淋滿酒精再點火，阿明因為雙手遭銬，只能眼睜睜看著自己雙腳被火焚燒，當場跪倒在地下翻滾。

不僅如此，凶狠的2人還架著阿明進入浴室，將他的頭強按到水桶裡長達兩分多鐘，阿明回憶：「我不斷掙扎，但只要越用力想擺脫，他們越是將我的頭往水裡猛壓，有好幾個片刻，我覺得已經眼前一片黑暗，就像快要死掉一般，但我想到媽媽就告訴自己要撐下去。」

博弈集團不允許阿明離職，遂對他施以鞭刑、水刑、拿菸頭燙他全身，甚至將他的腳掌淋酒精後再點火。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)