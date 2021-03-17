遠赴菲律賓博弈公司工作的台男阿明（27歲），去年底遭2名陸籍同事囚禁在宿舍凌虐5天，甚至將他遍體鱗傷的身軀拍照錄影，傳給遠在千里之外的母親，威脅交付9百萬披索（約台幣4百萬）贖金，體力不支的阿明遭惡徒爆打數度昏迷，惡徒還冷笑說：「老闆說不要打死你。」阿明此時才知道背後的主使者都是大陸籍老闆白皓。

阿明表示，當時他雙手被銬住，被電視線打到渾身都是血，雙腳還被火燒到焦黑，他哭喊著求饒，但陸籍同事阿龍與冷風仍不願意放過他，將他囚禁在宿舍，不給吃喝，甚至還拍下他渾身是傷的慘狀，用阿明的手機傳給在台灣的母親，「他們告訴我媽媽我被綁架了，要拿9百萬披索（約4百萬台幣）贖人。」阿明的母親見到兒子被打得不成人形，立即致電我駐菲代表處求助。

博弈集團不允許阿明離職，遂對他施以鞭刑、水刑、拿菸頭燙他全身，甚至將他的腳掌淋酒精後再點火。（圖／讀者提供）

2個綁匪也預期阿明母親會報案求助，為了躲避警方追緝，索性將阿明、連同裝有6百萬披索（約台幣300萬元）的保險箱、所有貴重財物帶離馬尼拉，轉而躲在距離馬尼拉僅30分鐘車程的「甲米地省」一處民宅，期間仍照三餐毒打，直到阿明因多天未進食體力不支，加上傷勢過重，已經意識不清，綁匪才決定一天供給一餐，但卻意外爆出「白老闆說不要把你打死了。」此時阿明才意識到綁架案幕後指使者就是自己的老闆。

12月31日，菲國反綁架總隊派出幹員救出阿明，結束阿明5天的驚魂記，歷劫歸來的阿明上個月已平安回到台灣，他感嘆的說，「我去了一年失去所有，連命都差點賠上。」看著自己傷痕累累無奈搖頭「我也無力支付鉅額的跨國官司費用，只能忍痛放棄提告，並將每一道傷疤當成最慘痛的教訓，還好這場惡夢結束了，我再也不敢去菲律賓了。」

承辦此案的時任駐菲律賓警察聯絡官王智勇表示，近年來許多國人赴菲國從事博弈工作，但經常發生前往工作的民眾護照被雇主非法扣留、人身自由遭受限制等情況，建議民眾事前應多了解求職公司是否合法，並審慎評估潛在風險，以避免發生人身安全問題或財務的損失。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)