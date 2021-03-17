「基督新教」牧師趙曉音長期推廣期推廣她信仰的「假聖靈理論」，多次公開指責其他教會為「假先知」，認為偽基督徒進入教會是為了把正統教徒邊緣化，而假聖靈藏於人類身上，將導致癌症、火災或其他災禍，必須要「趕鬼」才能除掉禍秧，並以此言論鼓勵信眾退掉醫療保險。

根據本刊取得的影片，趙曉音的趕鬼儀式並非單純的唱詩禱告，儀式開始前會發給在場人士塑膠袋，她則用手強壓信眾頭部，要求信徒不斷咳嗽，並疾言厲色地大喊「假耶穌出去」、「滾開」等詞語，即使信眾咳出血絲仍不放手，不少信徒聞到現場氣味後吐出大量穢物，激烈程度猶如「嘔吐大賽」。

聲稱能驅逐「假聖靈」的趙曉音，逼信徒咳出「鬼」，甚至看到信徒嘔血仍不收手。（圖／翻攝畫面）

曾被趙曉音「趕鬼」的林姓前教徒（化名）透露，趕鬼儀式舉辦時，周遭信眾也會受到影響，現場嘔吐聲此起彼落，不時還會夾雜刺耳尖叫聲，還曾有人抽搐倒地，躺在地板上不斷抖動，混亂場面就像電影《大法師》場景，甚至連嬰兒都被趙曉音鎖定。

林小姐回憶，趙曉音曾在教會中表示，孩子若持續哭鬧躁動，就要進行驅鬼儀式，若遲遲沒有改善，極可能是嬰兒身上的鬼「太大隻，趕不出去。」純潔的嬰孩遭魔鬼附體？不禁讓真真疑惑「孩子身上有鬼，一個媽媽要用什麼眼光看自己的寶貝？」

若被驅鬼的民眾沒有嘔吐現象或其它反應，趙曉音則硬拗解釋，「沒有趕不出去的鬼，只有不順服的人」。甚至直指婚前性行為、做瑜珈、看電視都是鬼在體內趕不出去的原因，還說看愛情動作片是犯情慾之罪，曾看過鬼片的人得要認罪並悔改棄絕，應該除盡所有的「當滅之物」。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

趙曉音除了幫教友禱告外，還宣稱自己有極準確的預言能力，蒙眼時會聽到「上帝的聲音」（右）。（圖／翻攝自趙曉音臉書）

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(中時新聞網)