新北市泰山幸福教會主任牧師趙曉音因反同立場多次登上新聞版面，且從台北到屏東都有其據點，影響力可謂舉足輕重，她聲稱自己能驅趕「假聖靈」，趙母也學會此項「絕活」，曾多次為精神病患趕鬼，並要求患者停藥，導致病情嚴重惡化，受害人盼能將真相公諸於眾，讓趙曉音別再藉上帝之名興風作浪。

前教友阿諾（化名）則表示，趙曉音母親也在女兒的教導下，學會「趕鬼」絕活，幾乎每日都有人上門求助，阿諾的姊姊因患有精神疾病，在朋友的介紹下找到趙母，結果姊姊的病況稍微穩定，爸媽竟對趙母欽佩不已，此後頻繁拜訪。

阿諾（左，黃耀徵攝）透露，患有精神疾病的胞姊（右，讀者提供）接受趙母驅鬼後，病情非但沒好轉，還因為趙母要求停藥，而延誤治療。

「那時候幾乎每天都去，花在趙媽媽身上就有4、50萬元。」阿諾提到，趙父趙母未與女兒同住，2位老人因年事已高而無工作能力，每次載姊姊去「趕鬼」時，爸媽都會給予數百到千元的「奉獻」金，還會準備美味佳餚及保健品，孰料姊姊的病情卻在趙母要求停藥後越發惡化。

阿諾回憶，姊姊當時出現嚴重幻聽，不得不入院救治，趙母卻要求姊姊出院好讓她「趕鬼」，還到家中尋找「寄邪物」，一連串的作為反讓姊姊病情每況愈下，她只好要姊姊繼續吃藥，但前後耽誤3個多月，最終只能將姊姊送入專業機構照顧。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

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(中時新聞網)