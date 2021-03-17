「基督新教」牧師趙曉音從台北到屏東都有其據點，影響力可謂舉足輕重，但她曾撰寫《走出黑暗》一書，內容提及拜觀音者後腰將出現邪靈、抄佛經者手部將出現邪靈等，妖魔化其他宗教的論點引發大眾譁然，連其他牧師都看不下去而出言撻伐。

本刊調查，趙曉音在宗教界可說赫赫有名，從台北到屏東都有據點，因反同立場多次登上新聞版面，其著作《走出黑暗》中，更詳細解釋其他宗教如何吸引邪靈。

根據《走出黑暗》的內容，趙曉音認為拜觀音者後腰部將出現邪靈，拜關公者邪靈則附在膝蓋，若練氣功和太極拳，邪靈就卡在呼吸系統，她還附上自我檢測表，要看過他著作的讀者「察驗自己是否有邪靈的影響」，此論點引發大眾譁然，連其他牧師都看不下去。

在中壢的微型教會活動上，趙曉音一一點出生病或發生意外的其他教派牧師，指稱他們都是「假聖靈」。（圖／翻攝畫面）

知名牧師歐陽文風曾投書媒體，公開抨擊《走出黑暗》在妖魔化其他宗教，表示趙曉音認定這些宗教皆與邪靈相關，甚至會造成身體疾病，更看不慣她自稱可以趕鬼醫治這些人，直言趙曉音的論點「荒謬的不值得一評」，趙曉音憤而提告，雙方因此對簿公堂。

趙曉音的濫訴也並非首回，曾因臉書上有與她同名的帳號，認定姓名權遭侵害而向對方提告；她在反同志遊行時想硬闖立法院，被員警上束帶逮捕，趙曉音認定警方侵害其人權而提出國賠，台北地院判決敗訴後，媒體報導該則新聞，趙曉音竟也向撰文記者提告，同樣遭法院駁回。

投訴人謝政治表示，趙曉音對於看不順眼的言論便提出告訴，儼然將司法當成箝制言論自由的工具，他也因在網路上批評趙曉音而吃上官司，只盼能將真相公諸於眾，讓趙曉音別再藉上帝之名作亂。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

知名牧師歐陽文風曾投書媒體，抨擊趙曉音的《走出黑暗》妖魔化其他宗教，雙方因此對簿公堂。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)