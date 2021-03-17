「基督新教」牧師趙曉音長年推廣「假聖靈」和「當滅之物」學說，認為信徒不該接觸以精靈為主角的遊戲《魔獸世界》，趙曉音卻被發現曾與網路名人「四叉貓」一起打電動，信徒求證該消息，趙曉音竟惱羞成怒，表示是上帝出手才讓該信徒過得如此不幸，字裡行間絲毫不見牧者該有的慈愛善良。

「當滅之物」學說其實來自《舊約聖經》，趙曉音將此理論嚴苛化解釋，認為異教神話圖騰或象徵都不該接近，包括以精靈為主角的遊戲《魔獸世界》，和商標為希臘神話中海妖的「星巴克」，以及用花卉女神為理念的「寶雅商場」，還有以希臘神話勝利女神為名的「Nike」公司，趙曉音都嚴格禁止信眾購買相關商品。

前教友真真發現趙曉音言行不一還玩《魔獸世界》，去訓詢問後卻被趙曉音諷刺她會罹癌及婚姻不美滿，都是「上帝出手」的天罰。（圖／讀者提供、黃耀徵攝）

林姓前信徒表示，她曾對趙曉音深信不疑，更因此丟掉孩子大部分的布偶，一度引發家庭革命，信仰也成為夫妻爭執的主要原因，但沒想到，自己最敬愛的牧師竟會給她毀滅性攻擊。

因要照顧幼兒分身乏術，林小姐漸漸地不再去禮拜和聚會，對趙曉音仍十分尊重，但她發現趙曉音言行不一，還曾與網路名人「四叉貓」一起玩魔獸世界，她傳訊息詢問，趙曉音則承認自己「只玩1天」，該對話被流出後，趙曉音怒氣沖沖地來興師問罪，林小姐的遭遇也成為趙曉音奚落的目標。

林小姐說，她在罹癌和婚姻不順下接觸趙曉音，原是希望能尋求心靈慰藉，並將信仰當成唯一寄託，趙曉音卻諷刺表示是「上帝出手」才讓她過得如此不幸，字裡行間的刻薄絲毫不見牧者該有的慈愛善良，真真遭受嚴重精神創傷，這才看清楚趙曉音的真面目。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

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(中時新聞網)