一名曾就讀於醫學大學的女網友日前在臉書上控訴，去年12月被同校學長、台北馬偕醫院放射科主治醫師強拉到樓梯間性侵得逞，引起各界關注討論，網路上也出現支持與質疑等不同聲音，導致原PO壓力很大。該名女網友昨（16日）深夜在臉書上傳13秒的影片唱著「夜裡傳來無人知曉的哭泣聲」透露自己煎熬的心情。

控馬偕醫性侵受害學妹再發聲，13秒影片曝煎熬心情。（圖／翻攝自當事人臉書）

女網友在16日深夜再度發文表示，「誰能體會我的煎熬，在這角落，我被犧牲。命運翻騰誰能知曉，不幸的歌，勇敢發聲，卻引來酸民謾罵咆嘯聲，卻引來冷酷無情質疑聲。我多想、我只想不要再看到有人犧牲，門禁外多冰冷，內心有多可恨，夜裡傳來無人知曉的哭泣聲...」。

貼文中也附上一則僅13秒的影片，畫面中可見原PO在馬偕醫院的就醫證明書，而她也在影片中唱著「夜裡傳來無人知曉的哭泣聲」訴說心情。引起網友關心，不少人留言鼓勵她，「不要因為不懂得珍惜你的人而讓珍惜你的人們擔心，把目光放在懂得珍惜你的人身上就好」、「加油！酸民什麼都不懂，也不知他們講出來的話能多傷人」。

曾就讀醫學大學的女網友在臉書控訴遭任職台北馬偕放射科主治醫師的學長性侵，她表示在去年12月28日去台北馬偕醫院看診，因號碼太後面，連絡在網路上認識的學長到外面聊天，結果卻被強拖到一個陰暗的樓梯間被性侵，事後她記憶模糊，只知道自己腿軟地跌在加護病房外的門禁區。對此，被指控的主治醫師透過醫院第一時間對外否認，並認為名譽受損，已聘請律師研議是否提告。

而台北馬偕醫院表示，馬偕內部將繼續調查並配合警方偵辦，若確有不當情事將依院規處置。

(中時新聞網)