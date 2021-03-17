大麻是列管的第二級毒品，但其實它含有具醫療效果的成分。大麻中的CBD，有助紓解焦慮、癲癇、纖維肌痛等身體不適，國際間也有愈來愈多醫師將CBD納入治療的一環，提供病患不同選擇。究竟CBD有哪些療效？台灣能用嗎？

30歲的澳洲媽媽史蒂芬妮（Stephanie Wray）15年來都受俗稱「滑鼠手」的腕隧道症候群所苦，還長年跟偏頭痛、失眠、憂鬱症纏鬥。幾年前雪上加霜，纖維肌痛、滑囊炎也找上她。

剛生完第二胎時，史蒂芬妮連個杯子都拿不好，在醫院得用導管進食；回家後，她無法正常淋浴、洗碗或晾衣服，寫字也變得吃力。為了維持正常生活，史蒂芬妮長年服用大量的止痛劑跟抗憂鬱藥，讓她感覺自己像個「藥罐子」。

直到1年前，她在醫師指示下，將口服CBD大麻油加入療程中，每天在舌尖滴上幾滴，搭配其他針對肌肉的物理治療。結果出乎意料，史蒂芬妮說，CBD大幅緩解了她的慢性疼痛，現在她不必再吞一堆藥丸也能睡得安穩，可以正常做家事、也更常出門活動筋骨。

●大麻CBD不會造成迷幻感

大麻植株能分解出多達100種以上的大麻素，CBD（大麻二酚）就是其中一種。近年，CBD已成為國際上的醫療新寵，在日本、歐盟多國都已合法化，南韓、泰國則批准作為醫療用途。

吸食大麻後產生的「迷幻感」，並非來自CBD，而是其他物質所致。CBD既不會致幻，也不會影響精神行為，相反地，有不少研究指出，CBD有巨大潛力能緩和焦慮、紓解慢性疼痛，有愈來愈多醫師在治療中採用。

●大麻也能當藥？ CBD潛在的7種療效

1.緩和焦慮和憂鬱症

焦慮症、憂鬱症是現代人心理健康的殺手，據WHO調查，憂鬱症高居全球身心疾病首位。目前，治療憂鬱症大多使用處方藥物，但其中不乏強烈副作用，造成失眠、性功能障礙或頭痛。而CBD大麻油或可作為一種替代方案，避免患者因副作用過大自主停藥。

不少研究都指出，CBD能緩和焦慮症狀。巴西一項研究發現，讓受試者服用300毫克的CBD，能大幅降低焦慮、緊張感。此外，CBD也被用來治療創傷後壓力症候群的孩童，協助他們改善失眠與焦慮。還有不少動物實驗證實，CBD能抗憂鬱，更有助於緩和思覺失調症。

2.止痛

根據《歐洲藥理學雜誌》（European Journal of Pharmacology）刊登的動物實驗，口服CBD大麻油，能明顯舒緩坐骨神經痛和發炎；而注射CBD則能減少術後疼痛感。另有研究給受試者服用含CBD的大麻口腔噴劑，發現疼痛、肌肉痙攣問題都顯著趨緩。

3.舒緩化療副作用

化療導致的嘔吐、噁心感，是癌症治療最常見的副作用。目前這些症狀都有藥物抑制，但某些藥物的副作用過多，引發患者更多不適。

而CBD能夠緩解噁心、嘔吐、疼痛感，成為某些癌友的選項。研究發現，使用止痛藥無效的癌友，注射CBD後疼痛感大大減少；給癌友使用含CBD的口服噴劑，也有助於減緩化療衍生的噁心和嘔吐感。

還有動物實驗顯示，CBD可能抑制腫瘤。研究指出，CBD精油能讓乳癌細胞壞死、抑制癌細胞擴散，也有預防乳癌、攝護腺癌、腦癌、大腸癌和肺癌的作用。不過，這些研究目前都還未經人體試驗證實。

大麻在我國被列管為二級毒品，不過研究證實，其內含的大麻素CBD具有醫療功效。(圖/ Unsplash 康健雜誌提供）

4.有益心血管

研究發現，服用CBD大麻油能讓血壓更穩定。科學家推測，是CBD內含的抗壓、抗焦慮物質所致。不少動物實驗也發現，CBD有助緩和心血管疾病有關的發炎、細胞壞死，一份研究就指出，在罹患糖尿病的動物身上，CBD能夠預防心臟受損的情況。

5.舒緩痙攣、癲癇、阿茲海默症

研究發現，多發性肌肉硬化的人在使用大麻口腔噴劑後，減少了75%的痙攣症狀。還有科學家讓重度癲癇患者服用適量CBD，發現癲癇發作頻率下降約36.5%。此外，罹患「卓飛症候群（Dravet syndrome）」的孩子在使用CBD大麻油後，癲癇失調的症狀也大幅減低。

數份研究也指出，CBD能促進帕金森氏症患者的生活、睡眠品質；更有動物實驗證明，讓容易罹患阿茲海默症的動物服用CBD，可預防牠們的認知能力下降。

6.預防青春痘

青春痘的成因很多，皮下發炎、皮脂過剩都是關鍵因素。根據科學研究，CBD能防止分泌過多皮脂、抑制促發炎的細胞激素，因此可能是預防痘痘的絕佳武器。

7.緩解糖尿病

根據一項動物實驗，CBD能夠降低56％的糖尿病發生率；另一項實驗則指出，給患有糖尿病的動物使用CBD，能抗氧化壓力、預防心血管疾病造成的心臟損傷。

CBD難道沒有副作用？

許多人聽到「大麻」，最害怕的是藥物濫用或成癮情況，不過世界衛生組織（WHO）的報告已指出，目前證據顯示，CBD不會成癮、也沒有濫用疑慮。CBD甚至有助於抑制藥物濫用，未來或可用於治療嗎啡、海洛因成癮。

不過，CBD也不是完全沒有副作用。在部分實驗中，出現了服用CBD後引發腹瀉、疲倦、胃口下降、發燒和抽搐等情形。另外，正如許多藥物，CBD也會和某些藥物交互作用、影響療效，使用時務必謹慎。

除此之外，必須注意的是，目前不少研究僅針對動物做實驗，而非人體；針對人體的實驗中，許多樣本數也偏少，部分研究則未加入對照組、無法排除心理作用的干擾。若要建立更精確、完善的證據，還有待更多研究來補足。

不過整體而言，認可CBD的研究確實越來越多。民眾或可將CBD視為眾多醫療選擇之一，評估自身狀況再決定是否使用；如有意採用，也建議尋求專業醫師協助，在完善的醫療控制下做治療。

●為什麼有人要選擇用CBD？

與一般藥物相比，CBD的副作用屬於偏輕微的一類，最大功能是緩和壓力與疼痛。因此，CBD常被用作輔助療法，紓解其他療法的副作用，幫助病患度過其他強度更高的治療（比如化療）。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）藥物濫用專家麥基洛（James MacKillop）指出：「CBD是相對安全的物質，在眾多治療領域中前景可期。」

此外，比起一般成藥和處方藥，CBD的原料是天然草藥、非化學合成，頗受某些不愛吞藥廠藥丸的人喜愛。

●CBD在台灣可以使用嗎？

CBD在台灣不屬於管制藥品，是經食藥署認證、能夠合法使用的藥物。不過由於CBD的類型多樣，管控不易，衛福部尚未核准在我國販售，目前僅能透過進口取得。民眾可在醫師處方之後，依照「藥物樣品贈品管理辦法」，向食藥署提交文件申請自用。

資料來源：New York Times、Healthline、Harvard Health Publishing、Body and Soul、衛福部食藥署

(中時新聞網)