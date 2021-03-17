近期台股雖然重心沒在電子類股(比重在7成以下)，但中小型股的投機力卻相當旺盛，帶動小型IC設計股輪動，顯然短線市場派買力進來電子了；從美股動向觀察，美股走高而科技股也能大反彈，說明在市場資金氾濫之下，長多的結構不致改變。

盤面來看，之前強勢的二線塑化、航運股轉弱，但航空股轉強，可見市場資金也在找尋相對安全的標的短打。周二觀察，台股精神指標台積電(2330)表現偏弱，電子權值股不強反而提供了中小型股的發揮空間，換句話說，只要電子權值股穩盤，台股的活力就能持續。

整體來看，目前市場資金分為兩派，一派專注在傳產，以航運、二線塑化為主，另一派在電子，主攻IC設計族，之前攻矽智財、現在則以驅動IC及類比IC為主軸，雖然電子人氣很旺，但強勢股多屬鎖籌碼者，電子股要奪回市場信心，基本面好的成長股必須出線。(倫元投顧提供)

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