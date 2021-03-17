2020年貨運需求大爆發，帶動貨攬業者營運創高，中菲行(5609)董事會通過去年財報，全年營收及獲利都創下歷史新高，每股盈餘達8.62元，擬分配現金股利5.2元、股票股利0.8元，合計發放6元股利，也創歷年新高。

2020年是貨運驚奇的一年，在疫情的驅動下，第2季防疫物資急單大增，航空貨運價格創下新高，中菲行以空運為主，空運承攬占比超過6成，去年第2季獲利寫下4.71億元的史上單季新高，甚至一季的獲利，就超過過往全年的獲利表現。雖然第3季有所下降，但第4季為空運貨運傳統旺季，由於多數客運航班停飛導致貨運運能降低，帶動空運運價年成長逾8成，也讓中菲行3、4兩季獲利仍維持在2億元以上的水準。

總計2020年中菲行營收229.48億元，年成長28.9％，稅後淨利為10.85億元，年成長169.2％，每股盈餘為8.62元。董事會通過盈餘分配案，每股將分配現金股利5.2元，股票股利0.8元，暌違10年再次配發股票股利，合計每股分配股利6元，該議案將提交6月10日股東常會決議。

(時報資訊)