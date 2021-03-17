國內旅遊熱度持續升溫，長榮集團旗下立榮航空與長汎旅行社攜手推廣國內旅遊，帶旅客深度探索全台特色景點，首站推出懷舊復古與異國風情兼具的金門深度遊。金門示範站推出諸多優惠，包含超值的團體、2人成行的低碳主題3日遊及自由行「立榮假期─春日嬉遊鈔級省」。

立榮航空副總經理劉同義表示，運用立榮航空國內最完整的國內航線，搭配長汎旅行社規劃出的優質團體行程，以及全新的立榮假期自由行平台，帶領國人重新探索台灣深度之美。此次金門烈嶼是推廣首站，將秉持深耕在地、永續經營的使命，持續推廣各地觀光，為國內旅遊推開魅力之窗。

長汎旅行社副總經理楊許虎也表示，長汎旅行社今年承接立榮假期總代理後，結合集團資源，提供旅客最在地的旅遊產品，深度走訪台灣每一塊角落。此次為大、小金門量身打造多元遊程，對於初次造訪或是毫無頭緒的旅客，最適合參加精緻團體旅遊行程；喜歡自由行的旅客，則可透過立榮假期即訂即開，一次加購所有配套，打造個人專屬的金門行。

「2021．開啟金艷烈嶼」自由行及團體旅遊系列產品，除了立榮假期「春日嬉遊鈔級省」快閃方案，還推出房型升等、機車免費租借等優惠。團體行程推出《登戰地秘境大膽島》、《金門用騎的最美》、《類出國大小金門海上遊》以及《芋見國境之西幸福低碳旅行》3日特色團體遊。

(時報資訊)