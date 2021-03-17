鋼鐵流通大廠新光鋼(2031)去年本業及業外都明顯成長，整體獲利逆勢大增，歸屬於母公司業主淨利8.29億元，年增5.87倍，每股盈餘為2.69元，擬每股配發現金股利2元。公司看好今年景氣，力拚業績持續成長，挑戰新高紀錄。

新光鋼16日召開董事會，核准民國109年財報，全年合併營收約為98.52億元，年增約16.2%；去年下半年鋼市一路向上，全年整體毛利率8.25%，比前年的2.08%大增；營業淨利4.69億元，比前年轉盈；加上業外淨利4.43億元，年增近一倍；稅後淨利8.29億元，年增5.87倍，每股盈餘為2.69元，明顯優於前年之0.39元。

新光鋼16日召開董事會，通過擬定109年度每股配發現金股利2元，以16日收盤38.95元計，殖利率約5.13%。公司表示，去年度盈餘分派每股現金股利1.5元、資本公積發放每股現金0.5元。

新光鋼看好今年鋼市景氣，公司發言人許昭郎副總經理表示，鋼料市場需求熱絡，上游煉鋼原料價格都持續上漲，各行各業在新冠肺炎疫苗開始施打，疫情可望漸緩，各國政府又都展開擴張經濟政策，帶動了工業生產與商業發展生機。新光鋼鐵將延續上一年的豐碩成績，持續深耕鋼鐵物流本業、太陽能發電相關組件、風力發電水下基礎管件，與上下游、異業交流合作、聯合承攬，迎接金牛年，再創企業新高峰。

今年第一季鋼市熱絡，產品量價俱揚，新光鋼前2月營收21.42億元，年增54.95%並創下同期新高；全年營收應可輕鬆越過百億元新高。

(時報資訊)