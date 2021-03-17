許多人都會利用修圖軟體，使照片看起來更漂亮。日本一名正妹重機騎士引發網友的關注，她時常在個人推特分享出遊照之外，美麗的臉蛋更讓許多男網友為之瘋狂，不過近日電視台前去採訪時，卻被她的真面目嚇了一跳，原來她是一位50歲的中年大叔，節目播出後所有觀眾也都嚇傻。

宗谷の蒼氷平時很喜歡在推特分享出遊的美照，她甜妹的笑容很快地累積不少粉絲。（圖／翻攝自宗谷の蒼氷推特）

這名正妹騎士在推特的名為「宗谷の蒼氷」，她時常分享自己騎乘重機出遊的照片，甜美的笑容及漂亮的臉蛋，再加上一頭飄逸的長髮，讓許多男網友看了魂神顛倒，使得她在網路討論度愈來愈高，不少網友對她的生活非常好奇，便委託電視綜藝節目《月曜から夜ふかし》前去採訪。

節目組與宗谷の蒼氷相約拍攝的那天，當她拿下安全帽的那剎那，全場工作人員全崩潰。（圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》節目片段）

電視節目製作人成功與她聯繫後，便依約定採訪時間到茨城縣，宗谷騎著重機現身，但她脫下安全帽那剎那，在場的工作人員全看傻了眼，驚呼「大叔？你哪位？」原來平時網友看到的美照，全是宗谷利用修圖後上傳，她其實是一位中年大叔。

宗谷の蒼氷真實身分其實是一名50的中年大叔，個人推特上的美照全靠修圖軟體，他表示很享受這種爆紅的氛圍。（圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》節目片段）

宗谷今年50歲，推特的美照全是他本人，節目組好奇問及「為何要假扮女生」時，宗谷則回應，從前曾以「真面目」示人，結果按讚人數寥寥無幾，他明白所有的人都想看美女的心情，靈機一動便將自己修成正妹，沒想到每張照片都有上千個人按讚，還讓他瞬間爆紅，宗谷直言「我很享受在這種氛圍裡。」

(中時新聞網)