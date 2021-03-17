鮪魚、鮭魚、旗魚、鰹魚等「青皮紅肉」的深海魚含有豐富的營養，成為許多家庭餐桌上的海鮮佳餚，不過，毒物科醫師提醒，天氣逐漸炎熱，購買後，務必妥善分包冰存，分次取出，解凍後食用，以免引發組織胺中毒。

根據食藥署108年食品中毒資料，在所有天然毒素中，以「組織胺」所引發的中毒機率最高，主要在於四面環海，漁產豐富，只要氣溫一高，又未冰存，就會提高中毒風險。

台北榮總內科部臨床毒物科主治醫師楊振昌表示，組織胺是在新鮮度差或腐敗水產魚肉中常見的1種天然化合物，當魚體保存不當遭受細菌汙染時，細菌就會將魚體內的組胺酸分解成組織胺。

食藥署表示，由於組織胺對熱非常安定，即使加熱，也不易破壞，一旦生成，就不容易去除，臨床顯示，只要食入超過500mg/kg的組織胺後會引起中毒症狀。

楊振昌說，組織胺中毒以過敏症狀為主，像是，臉部與口腔泛紅，皮膚發癢、長出蕁麻疹，或是噁心嘔吐、腹痛腹瀉、呼吸困難，有時合併神經中毒症狀，如臉麻。

楊振昌指出，組織胺中毒，不太會有致命危機，如至急診，通常打點滴，補充水分，並給予抗組織胺藥物，並進行症狀治療，但過程身體相當不適，如外出旅遊遇食物中毒，勢必遊興大減。

除了魚類組織胺中毒，河豚毒素中毒也經常發生，食藥署分析國內河豚毒素中毒案件，大多數患者並不知自己食用河豚，或是吃了未有完整包裝標示的水產品及加工水產品（如魚鬆、香魚片等）。

●如何預防水產品中毒？

食藥署建議，避免食用來路不明或不知名的水產品。楊振昌則提醒，民眾購買海鮮等水產品後，應該分包冰存，例如，鮪魚、鮭魚體積較大，必須切片，建議分開包裝，妥善保存，想吃多少，再拿多少，避免細菌感染。

(中時新聞網)