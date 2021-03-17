金管會提醒消費者在投保健康險時，應據實回答保險公司在要保書上的健康告知事項，若隱瞞病史投保，保險公司在得知有解除原因1個月內、或保單成立2年內均可據此解約，即使保單超過2年無法解約，保險公司亦可針對投保前疾病予以拒賠。

保險局副局長王麗惠指出，投保健康險前應審慎評估自身需求及經濟能力，注意投保商品類型、疾病及醫療等名詞定義、等待期間、除外責任及給付上限等重要約定事項，最後是要據實回答要保書上的健康告知事項，若告知不實被發現可能遭解約，進而衍生消費爭議。

王麗惠表示，保險契約是基於最大誠信原則，由雙方訂定的對價平衡契約，故應善盡告知義務，如是否有「過去5年內曾患有高血壓、癌症等疾病」，或「近2個月有因受傷接受醫師治療、診療或用藥情形」等情形，讓保險公司知悉保戶健康狀況，進而評估相對應風險。

王麗惠指出，若要保人或被保人未誠實告知、或對告知內容有隱匿、遺漏不說等，足以變更或減少保險公司對危險估計，依保險法規定，保險公司可在得知有解除原因1個月內、或保單成立2年內解約，即使成立超過2年無法解約，對於投保前已發生疾病亦可拒賠。

同時，保險法規範保險業不得慫恿消費者不盡告知義務，王麗惠指出，若查獲有違法慫恿保護不實告知情形，依規定可裁罰保險公司60～1200萬元不等罰鍰。此外，該保險業務員所屬公司可按情節輕重，對業務員予以3個月以上、1年以下停止招攬處分。

(時報資訊)