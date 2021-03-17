好天氣只到周六，周日清晨鋒面抵達北台灣，北部、東半部明顯降雨，中部山區降雨機率提高，隨後強冷空氣鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，周日白天氣溫僅18度，與周六高溫31度相差13度，且越晚越冷、沿海平地晚上低溫將降至13度左右，下周二清晨是最冷時刻。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至周六(20日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，北部平地最高溫30度以上，中南部更升至33度以上，白天溫暖微熱、早晚涼約16、17度，日夜溫差15度以上，西半部由於風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生。

吳德榮說，下周日(21日)清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有雨，但累積雨量不多，中部山區降雨機率提高。隨後強冷空氣緊隨鋒面南下，北台灣轉濕冷，溫度出現跳水式變化，從周六的31度一口氣降至18度，且越晚越冷，當晚沿海平地就會降到13度左右，而其他地區氣溫也都會下降

下週一(22日)降雨漸停歇，北台偏冷，其他地區早晚亦冷。下周二(23日)清晨氣溫降至最低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，全台又是多雲時晴、穩定的天氣。

由於這周西半部空汙嚴重，吳德榮也指出，這與華北的沙塵暴並不相關，近日肆虐華北、東北、韓國的沙塵暴為「蒙古氣旋」所捲起，並往東南方擴散，但氣旋中心向西南拖著一條長達數千公里的鋒面，其高度超過5公里，就像一堵高牆，完全阻絕沙塵繼續向南擴散的可能，因此不會影響台灣。

(中時新聞網)