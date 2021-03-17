江宏傑與福原愛4年婚姻傳出婚變，福原愛更被日媒拍到疑似和一名高帥男子過夜，因此傳出不倫戀，不過江宏傑仍是透過經紀公司強調「我對小愛的愛沒有消失」，昨（16日）在IG更新限時動態，曝光兩個小孩的近況，不過卻沒有Tag福原愛，讓外界好奇夫妻倆是否零互動？

江宏傑因為身陷婚變風暴，在白色情人節當天雖PO出新文章，不過僅是跟工作有關的內容，事隔數日再度更新近況，他在IG限時動態曬出一雙兒女的照片，只見兩個小孩與另一個孩子坐在桌前玩黏土，三人看起來玩得相當開心，接著寫道：「小孩真的都超愛粘土」，字句中透露出濃濃的父愛，不過這次並未像元宵節曬家族照時一樣，有特別Tag老婆福原愛。

江宏傑深夜曬兒女照卻未Tag福原愛。（圖／chiang111222 IG）

福原愛被拍到與高帥男過夜傳出婚變，儘管她2度發聲明道歉，澄清沒有出軌、同宿不同房，就連江宏傑都力挺到底，不過礙於日本公眾人物身陷不倫醜聞後，幾乎都會被封殺，因此仙台舉辦的311大地震活動，雖然福原愛身為觀光推廣大使，卻沒有親自出席活動，就連官方網站也將宣傳影片下架。

此外有日媒指出如果東京奧運如期7月舉辦，福原愛將擔任桌球項目解說員，但因為婚變形象嚴重受挫，也讓外界認為她不適合擔任如此神聖且重大的工作，也傳出電視台已經考慮要將她撤換，目前已經積極在尋找備案人選。

(中時新聞網)