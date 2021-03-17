茂生(1240)去年未受疫情衝擊，反倒是因國人減少出國而在民生雞豬肉、蛋品的消費上有所增加，109年淨利1.46億元，年增7.1%，每股稅後盈餘4.44元，董事會通過每股擬配發現金股利2元、股票股利0.5元。

茂生2019年肉豬總銷售約1.2萬隻，去年應可達2萬隻，法人以每隻豬115公斤以上計算、每公斤均價70元計算，養豬事業去年貢獻茂生營收約1.5億元。

茂生指出，公司透過進行產業垂直整合養殖事業及投資蛋品子公司，降低單位成本、增加營運及獲利的成長機會，並維持本業飼料的穩定成長，也將布局朝向肉品及蛋品消費市場邁進，目前在南投竹山豬場從事肉豬及種豬與的銷售和養殖，肉豬養殖約1萬多餘隻。

茂生自2018年10月著手契養有色雞及放山雞事業，場地主要由飼養戶提供，茂生農經則提供專業的飼料服務、獸醫師、配方研究人員及當地業務相互幫助，養殖成效事半功倍去年推估達200多萬隻，數量倍增，整體效益帶來穩定成長。

由今年前2個月營收表現看來，茂生營收一直呈現成長，毛利率保持在一定水準，再加上子公司蛋品今年增加通路品項曝光度，期待今年營收有機會再創新高。

(時報資訊)