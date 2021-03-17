小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息

壽險業2020年稅後大賺近2,087億元，但恐發不出現金股利。保險局副局長王麗惠16日表示，截至目前為止，壽險公司僅保誠人壽一家申請要發放現金股利，保險局仍在審查中。而國泰人壽已公告，今年不會上繳現金股利給國泰金控，新光人壽應也未分配現金股利。

【2】台積拉尾盤 除息行情點火

護國神山台積電17日除息2.5元現金股利、大手筆發放648億元股利，將蒸發台股指數約21.4點，第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生及台新投顧副總黃文清四大法人看好台積電填息行情，並認為晶圓代工產業前景佳、獲利好，各方對台積電的秒填息依舊高度期待，然若要再攻高，則需待外資回頭買超。

【3】軋空、改選、除權息 股東會 3行情蠢動

權王台積電（2330）17日除息提前打響年中股東會三大行情，包括個股軋空、董監改選及除權息行情，順勢帶動永固-KY（5546）等高資券比股、中壽（2823）等高層加碼股及達欣工（2535）等高殖利率股順勢而發。

【4】拜登發400億紓困金 散戶拿來炒美股、比特幣

最新調查顯示，美國政府發放給民眾新一輪1,400美元紓困支票，許多散戶打算將部分資金拿來炒股與投資比特幣，預估約有400億美元可能流入多頭氣盛的股市與比特幣市場。

【5】陸1月狂掃美債 背後原因曝光

美國財政部美東時間15日公布國際資本流動報告（TIC）顯示，1月份中國大幅增持美債229億美元，持倉規模升至1.0952兆美元，創2019年10月以來的15月新高，仍為美國第二大債主。

(中時新聞網)