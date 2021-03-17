民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居風波，昨（16）日他上節目一一說明，坦言錯誤，並提出4個抱歉，而他也曝光租屋處格局，澄清並非如大家所說的，跟顏若芳共用一間廁所。同場來賓、台師大教授范世平則回，「今天我想最大的收穫，是知道那個房間有兩間廁所」，引發全場哄堂大笑。

關於租屋爭議，王定宇在政論節目《鄭知道了》中提出4個抱歉，並透露太太第一時間當然是不爽，因為媒體去操弄她媽媽，甚至寫一些亂七八糟的，那幾乎都不是真的。王定宇也坦言有該檢討的地方，孤男寡女確實不應該生活在同一個空間，但強調，這件事情的原貌就是租屋。

在此事件中，屋內格局也引發各界熱議，先前曾瘋傳王定宇租屋處僅主臥室有一間衛浴，懷疑王定宇住在該處真的方便嗎？是否與顏若芳共用一間廁所？

一張顏若芳的房屋格局圖瘋傳，引發熱議。（圖／翻攝自Sway房市觀測站）

對此，王定宇說，網路上號稱有一個達人，「那個根本不對，都亂講一通」，倒是有一個網頁，指出有4種格局，不解為什麼大家老是挑那個不適合分租的格局，且自己也不知道，什麼格局適合分租、什麼不適合。

王定宇解釋，租屋處的空間很簡單，打開大門走進去，左邊一間、右邊一間，且廁所有兩間，「是套房」。

同場來賓范世平聽了後表示，「今天我想最大的收穫，是知道那個房間有兩間廁所」，全場來賓也恍然大悟，直呼「大家都以為是一個廁所」。

王定宇則說，「（外傳的）格局根本不是我住的地方，搞不懂那個人在幹嘛」。

(中時新聞網)