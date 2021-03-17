營養師高敏敏發現，麥當勞早餐熱量差異極大，從280到700多大卡都有。（圖擷自高敏敏臉書）

悠閒在麥當勞吃份早餐，是許多人的周末假日選擇，對想陪伴孩子用餐的父母更是首選。不過，速食店的食物熱量絕對不低，怎麼挑選才不會太油太鹹？營養師高敏敏指出，麥當勞早餐熱量差異極大，從280到700多大卡都有，她盤點19項單品熱量排行榜，其中，脆雞腿排烤土司居冠，吃了最容易水腫，而吉士蛋堡則最無負擔。

愛吃麥當勞早餐的人一定有偏愛的口味，妳最愛的早餐款式是哪個呢？營養師高敏敏表示，有位營養師的老師分享經驗，她只給孩子在周末吃麥當勞早餐，因為沒有薯條和炸雞，不過，她觀察現在的麥當勞早餐卻嚇一跳，光是一份烤土司跟大早餐的鈉含量就很驚人，直接佔掉一天可攝取的一半，這不僅一早就讓身體開始水腫，高血壓的人更直接爆表。

高敏敏盤點的麥當勞早餐品項共19款，前5名分別為脆雞腿排烤土司/664kcal、含鈉量：1208.5mg；雞塊鬆餅大早餐/664kcal、含鈉量：1272.3mg；黃金豬排烤土司/578kcal、含鈉量：1019.6mg；金黃薯餅烤土司/540kcal、含鈉量：913.1mg；無敵豬肉滿福堡加蛋/509kcal、含鈉量：1002.8mg，5項單品不論熱量和含鈉量皆相當高。

如果想要吃得健康，熱量約300大卡上下的單品，豬肉滿福堡、火腿蛋堡、青蔬滿福堡滿福堡、吉士蛋堡都可列入選項，它們在熱量排行榜為最後5名，其中，吉士蛋堡熱量只有282大卡。高敏敏說，麥當勞早餐的熱量差異極大，從280到700多大卡都有，頗令人感到意外！下次再到麥當勞吃早餐，看到吉士蛋堡你也許要對它令眼相看了。

(中時新聞網)