隔夜美股於16日收盤漲跌不一，市場靜待美國聯準會（FED）將要公佈利率決議與發表談話。經濟數據方面，美國2月零售創2020年4月以來最低，並遠低於市場預期。道瓊工業指數跌127.51點或0.39%，為32825.95點。那斯達克指數漲11.86點或0.09%，為13471.57點。標普500指數跌6.23點或0.16%，為3962.71點。同時，標普500最高漲至3981.04點，盤中一度又創歷史新高。

另外，美股前個交易日15日震盪收高，道瓊甚至連四日都創歷史新高，為2017年12月以來，寫下日線連續收紅最長紀錄。同時，標普500指數，也創下盤中與收盤歷史雙高紀錄。

儘管最近美股屢締佳績，但愈來愈多人擔憂美公債殖利率繼續上升，將抑制美股未來漲勢。16日美股盤中，美國10年期公債殖利率重新上揚並突破1.62%，也一度讓三大指數全面走低。

美東時間16日，美聯準會(FED)開始為期兩天貨幣政策會議，隔天17日FED主席將會公佈利率決議與發表政策聲明。

擁有近7.5兆美元，且為全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)表示，FED不管說什麼或做什麼，其一舉一動都會牽動全球股市。

再者，最近美公債殖利率頻上升，部分市場保守資金，明顯已從成長型股票轉出。因為，與公債相比，這類風險性較高的資產報酬吸引力漸式微。

美國最大獨立券商LPL金融指出，新冠疫苗接種率漸增，使全球經濟離完全開放更近了。所以，疫苗推廣率，應該還是評估2021年景氣復甦的最重要因子。另外，美公債殖利率對股市威脅性將慢慢變小。

在全球疫苗方面，因牛津AZ疫苗紛傳在接種後，可能導致血栓等後遺症。丹麥，挪威與冰島早在11日就宣布暫停施打AZ疫苗。同時，德國，法國，西班牙與義大利等，多個歐洲國家也陸續跟進。

美國經濟數據方面，16日官方公布的美國2月零售銷售減少3%，降幅超乎預期，部分原因為2月極端氣候影響所致。同時，元月零售銷售從增加5.3%上修至7.6%。因此，2月利空數據也被稀釋掉不少。

VIX恐慌指數跌破20並至2020年2月以來的最低水位。這表示，市場認為未來美股將趨於平穩，震盪波幅也會較小。

個股方面，大型科技類股領漲，故那指才能收紅。蘋果與谷歌母公司Alphabet，分別均漲約1.4%左右，亞馬遜漲0.33%，微軟漲1.24%，英特爾漲1.55%)，美光也漲2.9%。

諾基亞跌1.4%，因計劃將裁員多達1萬位以減少成本支出。

Nikola電動卡車，計畫將釋出高達1億美元股份。

蘋果廣告是否違反反托拉斯法，法國將於當地時間17日裁決。

推特跌1.47%，俄羅斯政府表示，若推特未能在一個月內遵守相關規定的話將會被封鎖。

美國智慧電視業者Vizio，將IPO(初次公開發行)價格定在每股21美元至23美元間。

花旗仍維持AMC戲院的目標價為2美元不變，因為目前13美元股價，實在是嚴重被高估。

(時報資訊)