美國喬治亞州亞特蘭大周二發生連環槍擊案，至少導致8人喪生，其中4名據稱為亞裔女性。
據紐約《每日新聞》（NY Daily News）與美國國家廣播公司新聞（NBC News）17日報導，喬治亞西北方3處溫泉浴場周二發生槍擊，一名槍手在亞特蘭大黃金溫泉浴場（Gold Spa）射殺3名亞裔女性，而第4名亞裔女性則是在對街的芳香療法（Aroma Therapy）溫泉浴場遭射殺，而凶嫌則逃逸。
而在喬治亞州契洛基郡（Cherokee County）的按摩院，也有2人死亡，3人受傷送醫，但其中2人最後傷重不治，另1人則在醫院救治。
當地警方說，他們正在追捕駕駛黑色現代休旅車逃逸的嫌犯。而據當地WSB電視台報導，21歲的白人嫌犯龍恩（Robert Long）已被逮捕，目前還不清楚他的動機。不過，契洛基郡警局發言人貝克（Jay Baker）說，搶劫或偷竊似乎並非動機，但他們仍在調查。據悉最近一連種族主義攻擊增加，而亞裔美國人似乎成了目標。
(中時新聞網)
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