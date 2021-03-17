喬治亞警方說明案發狀況

美國喬治亞州亞特蘭大周二發生連環槍擊案，至少導致8人喪生，其中4名據稱為亞裔女性。

據紐約《每日新聞》（NY Daily News）與美國國家廣播公司新聞（NBC News）17日報導，喬治亞西北方3處溫泉浴場周二發生槍擊，一名槍手在亞特蘭大黃金溫泉浴場（Gold Spa）射殺3名亞裔女性，而第4名亞裔女性則是在對街的芳香療法（Aroma Therapy）溫泉浴場遭射殺，而凶嫌則逃逸。

而在喬治亞州契洛基郡（Cherokee County）的按摩院，也有2人死亡，3人受傷送醫，但其中2人最後傷重不治，另1人則在醫院救治。

Atlanta shootings: Four women dead after gunfire at two spas with suspect on the run

Officers in the Georgia state capital that they are searching for the alleged shooter who drove away in a black Hyundai SUV



Local police released this image of a suspect in the alleged shooting pic.twitter.com/LNF2jkaGGJ — Lilian Chan (@bestgug) March 16, 2021

#BREAKING: At least seven people killed in mass shooting incidents at massage parlors in Buckhead and Woodstock, Georgia; authorities say yet unknown whether attacks are related: WSB-TVpic.twitter.com/YrdkqvCq1d — I.E.N. (@BreakingIEN) March 16, 2021

當地警方說，他們正在追捕駕駛黑色現代休旅車逃逸的嫌犯。而據當地WSB電視台報導，21歲的白人嫌犯龍恩（Robert Long）已被逮捕，目前還不清楚他的動機。不過，契洛基郡警局發言人貝克（Jay Baker）說，搶劫或偷竊似乎並非動機，但他們仍在調查。據悉最近一連種族主義攻擊增加，而亞裔美國人似乎成了目標。

(中時新聞網)