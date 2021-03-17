福斯汽車集團（Volkswagen Group）執行長否認了他的公司可以與特斯拉（Tesla）合作的想法，並告訴媒體這家德國汽車巨頭正在尋求自己的道路。

在周二的「Squawk Box Europe」上，福斯執行長赫伯特·迪斯（Herbert Diess）被問到是否會排除與馬斯克（Elon Musk）的電動汽車製造商之間的任何未來交易，該交易可以由福斯製造，或者特斯拉和福斯汽車品牌是否會聯合。

他直接回答說：「不，我們沒有考慮過，我們會按照自己的方式行事。」、 「我們想接近然後超越。」

他補充說：「未來15年，電動汽車將成為主角，軟體將成為汽車行業的核心驅動力。他還預測，汽車將在同一時間段內實現自主化。我們認為我們可以，我們需要自己的軟體技術，我們自己的技術。」

該公司計畫2030年前在歐洲興建六座超級電池工廠，並於2025年前設立1.8萬個公共快速充電站，希望確保電池供應無虞以加速電動車普及。福斯設定今年電動車交車量倍增至百萬輛目標。

受此消息激勵，福斯16日股價盤中大漲6.12％，每股報206.7歐元，創下2015年7月13日以來新高，今年以來累漲逾30％。

(中時新聞網)