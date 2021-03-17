男生超過40歲單身很糟？一名網友在PTT上分析，一般40幾歲還沒結婚的男人，就像菜市場快結束時，還躺在攤子上的剩菜，都是人家挑剩的，這種人身上一定有某些缺點，只是他們本身沒有察覺或不願面對，並點出40多歲單身男常見三個缺點，包括不重視外表、和女生交往經驗少、把每個女生當結婚對象，引發正反兩派網友熱議。

一名男網友昨在PTT上發文表示，他今年即將邁入40歲了，不過他27歲就結婚，孩子也要上國中了。他從高中起就開始談戀愛、大學期間也和幾個女生交往過，現在的老婆是出社會以後才認識的，交往一陣子便結婚了。

該網友指出，根據他的經驗來看，快40歲卻沒結婚的男性多有3個狀況。首先是「不注重自己的外表」，無論是身材還是打扮都不注重，但卻很要求女生的外表。這種人常說自己是靠內在取勝。不過「人的第一印象一定是靠外表，然後才了解內在」。

該網友接著提到第二點「戀愛起步太晚，與女生相處經驗少」，談戀愛很需要練習跟經驗，尤其女生年紀越大就越難搞，年輕時談戀愛比較容易、輕鬆。多數無戀愛經驗者，別人介紹對象給他，幾乎都是約吃飯、看電影和逛街，結束後就各自回家，制式行程難有下一步進展。

該網友也說「把每個外表還可以的女生都當成談戀愛的對象」超NG，其實應該嘗試和女生當朋友，因為這樣會比較知道怎麼跟女生相處。因為很多女生的感覺很敏銳，如果對這個女生有意思，對方是會感覺到，因此如果才剛認識就急著對人家流口水，那就只會被女生鄙視而已。

該網友直言，「其實說句現實不好聽的，四十幾歲還沒結婚的男人，就像菜市場快結束時還躺在桌子上的剩菜，是人家挑剩的。」這種人的身上一定有某些缺點，只是自己本身沒有察覺，或者不願意面對。「如果真的有心要結婚，沒有結不了婚的。」

貼文引起網友討論，「不要再嗆了啦QQ」、「嗆我嗆夠了嗎？大哭中」、「2跟3同意！年輕時就沒人願意跟我練經驗，老了就更沒有經驗了」、「完全同意第一點，一天到晚笑別人有多龍的死阿宅，卻沒有注意到自己不論外表或內在都是醜的，怎麼可能會有人喜歡」。但也有網友持不同意見表示，如果40歲的大叔把自己經營的很好，又有經濟能力，其實還是有市場的。

(中時新聞網)