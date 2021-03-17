2021年在不知不覺中已經過了四分之一的時間，不少希望今年可以脫單脫魯的單身人士都開始著急，擔心自己今年的感情又沒著落了！不過昨（16）日星座命理專家艾菲爾老師就點名4星座在接下來3個月的戀愛運爆棚，有機會遇到自己命定的另一半，記得睜大眼睛，好好把握機會，和那個「他」一起度過甜甜蜜蜜的一年吧！

▍第四名丶白羊座

現在還單身的白羊，已經獨自一人很久了，甚至已經單身成習慣，忘了有人陪伴的感覺，也沒有尋找愛情的渴望。幸好4、5、6月大吉星「木星」進駐你的人際宮，讓你的人際、人脈、桃花運大好，再加上3月21日愛情之星「金星」也要進入你的命宮，讓你不想脫單也難！有可能會在朋友聚會、公司客戶合作的場合認識不錯的對象，其中就有你的真命天子，他會主動出擊，記得千萬不要因為害羞而把桃花推出去，快點直接和他展開甜蜜約會吧！

▍第三名丶獅子座

4、5、6月獅子不只是戀愛運極佳，結婚運更旺！只要能找到對的人，在大吉星「木星」對婚姻宮的祝福下，有機會認識條件相當優秀的對象，可能會透過朋友、家人的好友等共同好友的牽線而認識。雖然剛開始還有點害羞，不知該如何是好，但很快就會找到最適合彼此的相處模式，進入穩定甜蜜的戀愛。所以，記得別抗拒身邊友人為你的牽線祝福，會有意想不到的收穫喔。

▍第二名丶雙魚座

現在仍是單身的雙魚，並非你不想談戀愛，也不是身邊沒人向你示好，主要還是你遲遲沒碰到對你胃口的對象。你有自己的一套擇偶標準，如果對方有一個條件沒達到了，你很快就會放棄對方。在接下來3個月，你有可能會遇到一位令你心動的對象，特別是5月，木星進入你的命宮，讓你的愛情運大爆棚，好對象紛紛出現，只等著你挑選。建議你，雖然找對象要找最滿意的，但有一些小缺點，反而顯得可愛又真實，讓2個人相處起來更沒有壓力。

▍第一名丶天秤座

今年大吉星「木星」在天秤的「愛情宮」閃閃發亮，其實你早就遇到好多非常好的對象了，一直到沒有談戀愛的原因，應該是你總是想太多又優柔寡斷的關係，總是在猶豫對方到底是不是真正的另一半？2人在一起真的會更好嗎？甚至部分天秤只敢停留在曖昧期，遲遲不敢真正戀愛，正緣桃花都快被你蹉跎掉了。幸好4、5、6月有木星拱照，可以多參加相親丶請親友介紹丶多出門走走，有助打開你的戀愛雷達，特別是一些原本以為是朋友的對象，很有可能從朋友變成情人喔。

(中時新聞網)